مراعاة للقيم الأخلاقية.. البيطريين تؤكد احترامها للكلاب الضالة

أعلنت النقابة العامة للأطباء البيطريين، عن التزامها الكامل بالمنهج العلمي السليم في التعامل مع ملف الحيوانات الحرة والهائمة "الضالة"، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة والقوانين المنظمة.

وأكد الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، أن النقابة العامة تحرص على مراعاة كافة القيم الإنسانية والأخلاقية في التعامل مع هذا الملف.

كما شدد النقيب العام على أن الحلول يجب أن تنبع من مبادئ الرحمة والرفق بالحيوان، بما يتوافق مع التعاليم الدينية والثوابت المجتمعية، وبما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على حقوق هذه الكائنات.

الكلاب الحرة والهائمة

وأكدت النقابة أهمية هذا الملف وتأثيره على الصحة العامة والبيئة، وبناء عليه فإنها تدعم الحلول القائمة على البحث العلمي والممارسات الأخلاقية وزيادة الوعي ومشاركة كافة الجهات الفاعلة؛ مشيرة: "لأن هذه المنهجية تضمن التعامل مع هذه الحيوانات بأسلوب إنساني يحترم حقوقها ويحد من انتشار الأمراض، مع الأخذ في الاعتبار أهمية التوازن البيئي".

وثمنت النقابة العامة جهود الدولة ممثلة في وزارة الزراعة في هذا الشأن، وبخاصة إنشاء وحدة الرفق بالحيوان بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، والتي تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي بحقوق الحيوان وتطبيق أفضل المعايير الدولية في التعامل معها.

وفي هذا الإطار، ودعت النقابة كافة الجمعيات والمنظمات المهتمة بحقوق الحيوان إلى تنظيم مؤتمرات وفعاليات توعوية لنشر المنهج العلمي الصحيح في التعامل مع هذه القضايا.

كما أكدت النقابة استعدادها الدائم للمشاركة الفعالة في هذه المؤتمرات، كما سبق وشاركت في العديد من الفعاليات السابقة، إيماناً منها بأهمية تضافر الجهود المشتركة، والاستماع لكافة الحلول العلمية الإنسانية القابلة للتطبيق في ضوء الالتزام بالقوانين والمعايير الأخلاقية.

وجددت النقابة العامة تأكيدها أن الأطباء البيطريين هم خط الدفاع الأول عن صحة ورفاهية الحيوان، وأنها ستظل شريكاً فاعلاً في كل المبادرات التي تهدف إلى تحسين وضع الحيوانات، مع المحافظة على حقوقها وحمايتها من أي ممارسات غير سليمة أو قاسية.