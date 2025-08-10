أمير هشام: ريبيرو اختار تشكيلة الأهلي أمام مودرن تطبيقا للعدالة

أكد الإعلامي أمير هشام، أن هناك حالة جدل بين جمهور الأهلي منذ الأمس بسبب التعادل مع مودرن سبورت، مشيرا إلى أن هناك لوم كبير تجاه المدير الفني خوسيه ريبيرو، ولكن اللاعبين يجب أن يتحملوا المسئولية أيضًا.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار: كل اللاعبين الذين شاركوا في المباراة نجوم ولاعبين كبيرة، وتقع عليهم المسئولية أيضا، واللاعبين الحاليين لديهم قدرات مميزة، وأي عنصر يشارك عليه إثبات أحقيته في المشاركة، ولكن هناك عناصر خذلت الجماهير بالأمس، وكذلك خذلوا مدربهم.

وأضاف: المسئولية مشتركة بين اللاعبين والجهاز الفني ويتحمل الجزء الأكبر خوسيه ريبيرو، وبعض اللاعبين كانوا يطالبون بالمشاركة أساسيًا ويوجهون اللوم للمدربين، وعندما منحهم المدرب الفرصة لم يقدموا شيئًا داخل الملعب، بل وتم إثبات صحة وجهة نظر المدرب السابق كولر.

وأكمل: المدرب خوسيه ريبيرو وجد أن التشكيل الذي خاض لقاء مودرن سبورت، هو الانسب للأهلي ويريد السير بميزان العدالة، والذي سيتألق في التدريبات الجماعية قبل المباريات هو من يُشارك في المباريات. ووفقًا لهذا المبدأ شارك أحمد رضا الذي تألق مؤخرًا في المران، وكذلك أفشة الذي كان يتدرب بشكل جيد، وغيرهم من العناصر التي لعبت في المباراة.

وزاد: المنافسة ستكون شرسة هذا الموسم بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، والفريق الأحمر خسر نقطتين في بداية مشوار البطولة، ولكن المشوار طويل.

وأكمل: يجب أن يبتعد اللاعبين عن استفزاز الجمهور، بالتصريحات عبر السوشيال ميديا قدر الامكان، خصوصًا أن ثقافة الجمهور تختلف عن أوروبا.