النزول بالحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والفني



في خطوة تهدف إلى إتاحة المزيد من الفرص التعليمية لأبناء المحافظة، أصدر الدكتور " أيــمن الشهــابي" محافظ دمياط، قرارًا بالنزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس المرحلة الثانوية العامة والتعليم الفني، استجابةً لرغبات أولياء الأمور وحرصًا على استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب في المرحلة الثانوية.

بناءً على طلبات عديدة من أولياء الأمور، وافق محافظ دمياط على النزول بالحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم العام من 230 إلى 225 درجة، مما يتيح لعدد أكبر من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية فرصة الالتحاق بالتعليم الثانوي العام. وفي سياق متصل، تم تخفيض الحد الأدنى للقبول بـالفصول المسائية للخدمات التعليمية من 210 إلى 200 درجة.

وأوضح "ياســر عمــاره" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، أن هذا القرار جاء لتلبية رغبات أولياء الأمور، بالإضافة إلى وجود أماكن شاغرة بالصف الأول الثانوي العام في بعض المدارس، مما يضمن عدم حرمان أي طالب مستحق من استكمال مسيرته التعليمية

وعلى هذا الصعيد أيضًا، ،أصدر الدكتور أيمن الشهابي قرارًا بتخفيض درجات القبول بمدارس التعليم الفني وفصول الخدمات للتعليم الفني (الصناعي والتجاري) لتتناسب مع رغبات الطلاب وقدرات المدارس.