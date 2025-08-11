النقل تمد ساعات عمل الأتوبيس الترددي.. وتحدد فترة اشتراكات الطلاب

أعلنت وزارة النقل، ممثلة في الشركة المصرية لتشغيل الأتوبيس الترددي BRT، عن مد ساعات التشغيل اليومية حتى الساعة الواحدة صباحًا، لتصبح مواعيد العمل من السادسة صباحًا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل، بما يلبي احتياجات المواطنين خاصة في فترات الذروة.

كما حددت الوزارة الفترة من 1 إلى 7 سبتمبر 2025 لتقديم طلاب المدارس والجامعات للحصول على الاشتراكات المخفضة، عبر استيفاء الاستمارة الإلكترونية على الموقع الرسمي للشركة وتقديمها في أحد منافذ الاشتراكات بمحطة أكاديمية الشرطة أو محطة الإسكندرية الزراعي.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة النقل لإنشاء شبكة نقل جماعي أخضر ومستدام، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعمًا لاستخدام الأتوبيس الترددي كوسيلة حضارية وسريعة وآمنة للطلاب على طول خط التشغيل الممتد من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة بطول 35 كم.

كما أوضحت الوزارة أن زمن التقاطر بين الرحلات يتراوح بين 5 و10 دقائق مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بما يعزز ثقة المواطنين في الخدمة كوسيلة انتقال يومية منتظمة، ويسهم في توفير وقت وتكلفة الانتقال داخل بيئة آمنة ومنظمة.