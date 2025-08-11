قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كوريا الشمالية: مناورات أمريكا وكوريا الجنوبية استفزاز خطير
نظير عياد: المفتي الذي لا يتقن التكنولوجيا يواجه صعوبة في عمله مستقبلا
شروط سحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ وفقا للقانون
حماس تنعى الصحفيين الشهداء: سنفتقدكم يوم نهزم عدونا
هل يجوز الزواج من تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
محمد شاهين: تعلمت الطبخ لمساعدة أمي.. وقادر على تجهيز مائدة كاملة
العودة الطوعية.. وصول القطار الأسبوعي الرابع للسودانيين لمحطة السد العالي
حكم من نام عن صلاة العشاء واستيقظ وصلاها قبل الفجر بدقائق
بعد التعثر في الجولة الأولى| ريبيرو يتوعد المقصرين.. وهذا موعد مباراة الأهلي وفاركو
ارتفاع عدد شهداء غارة الاحتلال على خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء إلى سبعة
كل ما تريد معرفته عن الحصانة البرلمانية وفقا للقانون
هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين ب
محمد شاهين: تعلمت الطبخ لمساعدة أمي.. وقادر على تجهيز مائدة كاملة

الفنان محمد شاهين
الفنان محمد شاهين

استضافت الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي إم سي، الفنان محمد شاهين، الذي كشف عن تفاصيل جديدة عن بدايته في عالم الفن.

كشف الفنان محمد شاهين، تفاصيل جديدة عن حبه الكبير للطعام، وأنه بدأ بطهي الأشياء التي يحبها، مع مرور الوقت جرب أطعمة جديدة أصبح يحبها، حتى تلك التي لم يكن يفضلها في السابق، مشيرًا إلى أنه كان يلاحظ أمه ترجع من العمل متعبة وتقوم بالطهي، وكان يرى صعوبة الأمر لأنها كانت تنظف كثيرًا قبل الطهي، موضحًا أنه كان يشاهد فيديوهات على اليوتيوب لتطوير مهاراته في الطهي، خصوصًا في إعداد المحشي.

وأضاف شاهين، أنه يعشق الطعام، ويحب المحشي بشكل خاص، وذكر أنه طور مهاراته في الطهي خلال الجامعة، حيث أعد حلوى للمشاركة في عيد ميلاد صديق عزيز، مؤكدًا على اهتمامه بالتفاصيل في الطهي، مثل إضافة أو إزالة مكونات حسب الذوق.

وأوضح أنه قادر على تجهيز مائدة كاملة للطعام، وأنه سبق له تحضير أطباق مختلفة مثل الطواجن والبيتزا، مع ذكر أن لديه خبرة في العجينة لجعلها خفيفة وسريعة الهضم، مشيرًا إلى أنه جرب استخدام معدات مثل العجانة والفرن المنزلي للبيتزا، مشيرًا إلى أنه لا يلتزم بالمقادير بدقة بل يعتمد على الإحساس والتجربة، ويعتبر الطهي بالنسبة له أمر بسيط وطبيعي.

وأشار إلى أنه لا يخشى تجربة أكلات جديدة حتى لو لم يكن مألوفًا لديه، مؤكدًا أنه لا يعتمد على الأطعمة الجاهزة أو السريعة، بل يفضل إعداد المرق والصلصات بنفسه، لافتًا إلى أن الطهي هو من أحب الأشياء في حياته إلى جانب التمثيل.

محمد شاهين الفنان محمد شاهين إسعاد يونس

