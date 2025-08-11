قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيوزيلندا: ندرس خيار الاعتراف بدولة فلسطين
3 أيام متواصلة.. إجازة المولد النبوي2025 للموظفين
أستراليا: سنعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة
علي جمعة: التصوف في عصرنا الحاضر تاه بين الأعداء والأدعياء
وزير الخارجية: نرفض سياسة التجويع والقـ.تل الممنهج للشعب الفلسطيني في غزة
500 جنيه شهريا معاش للمطلقات.. الخطوات والأوراق المطلوبة
حدث ليلا| ارتفاع عدد شهداء غارة الاحتلال على خيمة الصحفيين أمام مستشفى الشفاء إلى سبعة..هبوط أرضي أعلى خط صرف صحي بمحور جامعة السادات.. وائل عبد العزيز: ندمت على دوري فى فيلم ريكلام
بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا
الإستعانة بمعلمي الحصة لسد أي عجز طارئ بالمدارس في العام الدراسي الجديد
الدولار يواصل تراجعه.. أسعار العملات الأجنبية بمستهل تعاملات الإثنين
حكم قول سيدنا على النبي في الأذان والتشهد خلال الصلاة.. الإفتاء تجيب
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس
فرج عامر يكتب رسالة غامضة لمتابعيه

باسنتي ناجي

وجه المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة خاصة لـ متابعيه.

وكتب فرج عامر عبر فيسبوك:"نفسك ..قد تكون افضل صديق .. او اسوأ عدو فاختار الصديق .. واحذر من العدو".

و قال المهندس فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، كنت أرفض بيع طارق حامد عندما كان لاعبًا ضمن صفوف نادي سموحة، ولكن تم بيعه بـ 7 مليون جنيه "كاش".

وتابع فرج عامر خلال تواجده ضيفًا على بودكاست "فنجان شاي" مع الإعلامي أحمد أسامة:" مرتضى منصور كان سلس وواضح جدًا ولم نكن نستغرق وقتًا في المفاوضات وكنت استلم منه قيمة الصفقات "كاش"..

وأضاف:" الكابتن محمود الخطيب مفاوض بارع وصنع طريقة جديدة في شراء اللاعبين بالحصول على اللاعب إعارة لمدة سنة مع وجود بند أحقية الشراء وهو أيضًا أول من اخترع نظام التقسيط في الصفقات في الدوري المصري".

وأكمل:" ياسر إبراهيم تم بيعه للنادي الأهلي الساعة 11 مساءًا وبعدها وصلت لي مكالمة من الزمالك وتم رفع المبلغ الذي اتفقت مع الأهلي عليه من جانب الزمالك بـ 6 مليون جنيه، والكابتن الخطيب تواصل معي وقولت له اتممنا الاتفاق ولن انظر لعرض الزمالك فهناك كلمة شرف بيننا".

واستطرد:" مقولة إنني هناك اتفاق بيني وبين مرتضى منصور إذا طلب الأهلي لاعب من سموحة سأعرضه على الزمالك أولًا، وهذا غير صحيح على الإطلاق بل كنت بتمنى أن ينتقل لاعبي سموحة للنادي الأهلي لأنني أحب هذا النادي وتربيت على يد جدي على حب الأهلي وشاهدت صالح سليم في الملعب وايضًا مصطفى عبده".

وأردف:" الأهلي لم يدخل في صفقة طارق حامد وقت وجود محمود طاهر رئيسًا للنادي الأهلي ووقتها اشترى من سموحة إسلام محارب وأكثر من لاعب وهو شخص محترم".

وتابع:" أقمنا مباراة ودية مع نادي طلخا وكانت ظروف المباراة صعبة جدًا وقلعنا هدومنا في مدرسة ولعبنا في ملعب صعب جدًا كان "مطبل"، طارق حامد جذب الأنظار يومها وطالبت بالتعاقد معه ولكن جاءوا لي بلاعب أخر كان يلعب بجواره".

وأكمل:" وبعدها بفترة وبالصدفة تعاقدت مع طارق حامد مجانًا، اللواء عبدالجليل اعطاني طارق حامد وقال لي هذا اللاعب هدية من المشير طنطاوي لنادي سموحة، وكان وقتها الكابتن محسن صالح مديرًا فنيًا".

واختتم:" لم أكن أتخيل أن أبيع طارق حامد نهائيًا ومرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى جاءوا لمنزلي للتعاقد مع اللاعب وتم بيعه وقتها بـ 7 مليون جنيه وكان رقم خيالي وكبير جدًا وقتها ورفضت امنح الزمالك الاستغناء إلا لما وصلتنى فلوسي كاش".

