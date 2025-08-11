شويير يكشف عن تغييرات في تشكيل الاهلي المقبلة أمام فاركو

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تغييرات منتظرة في تشكيل الأهلي أمام فاركو في المباراه المقبلة ببطولة الدوري.

وقال أحمد شوبير: «هيكون فيه تعديل في تشكيل الأهلي أمام فاركو من 2 إلى 3 لاعبين، أولهم بما لا يدع مجالا للشك أحمد رضا لإنه أصيب بشد عضلي ولن يشارك في مباراة فاركو».

وأضاف شوبير: «هيلعب مين مكان أحمد رضا، مؤكد هيكون أليو ديانج ووجهة نظري إن ديانج واحد من أهم اللاعبين وأفضلهم، دي وجهة نظري لكن وجهة نظر ريبيرو فنية حاجة ثانية، فده مدرب وهم أحرار في وجهة نظرهم، فديانج هيشارك لأن أحمد رضا مصاب».

وتابع شوبير: «ممكن كمان أفشة يريح، لإنه كان عنده سوء حظ في مباراة مودرن، فهيكون فيه تعديلين في منطة وسط الملعب».

واستكمل شوبير: «منعرفش حراسة المرمى هتمشي إزاي هل الراجل هيكمل بمصطفى شوبير هل سيعود الشناوي محدش عارف، المباراة الماضية لغاية قبل ما يعلن التشكيل محدش كان عارف مين حارس المرمى، ففيه توقعات».

واختتم شوبير: «البعض بيقول لك الراجل أدى وعد لديانج بالمشاركة ريبيرو مش كده ومقالش لحد أنت هتلعب ولا لأ، وهو مقعدش مع ديانج ولكن كل المؤشرات بتقول في تغييرات في تشكيل المباراة المقبلة أمام فاركو».

وتعادل الأهلي في مباراته الأولى ببطولة الدوري مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، ويواجه فريق فاركو يوم الجمعة المقبل في ثاني مباراة له بالبطولة هذا الموسم.