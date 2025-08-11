قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدبلوماسية الحازمة لفرض إدخال المساعدات.. خبير: مصر أول من استجاب لغزة تجسيدا لالتزامها الإنساني للشعب الفلسطيني
احلويتي وادورتي .. تفاصيل صادمة في تحرش عضو هيئة تدريس بزميلته بجامعة أسيوط
مسيرات إسرائيلية تحلق على ارتفاع منخفض في سماء الضاحية الجنوبية ببيروت
استصلاح 440 ألف فدان..رئيس الوزراء يتابع مشروعات شركة "تنمية الريف المصري"
وزير الزراعة: المخلفات الزراعية والحيوانية ثروة حقيقية يجب استغلالها.. نواب: خطوة نحو اقتصاد أخضر أكثر استدامة.. وخارطة الحلول بهذه الإجراءات
هل يبرم عقد بين المالك والمستأجر بعد زيادة القيمة الإيجارية؟ رئيس إسكان النواب يجيب
إسرائيل تفجر بلدة الخيام فجرًا وتواصل خرق اتفاق وقف الأعمال العدائية
تدريب موظفى المراكز التكنولوجية على التعامل مع ذوي الإعاقة البصرية
1.1 مليار جنيه.. اقتصادية قناة السويس توقع عقد إنشاء مصنع منسوجات
البيئة تعتزم تنفيذ مشروع ضخم مع منظمة عالمية كبرى .. تفاصيل مهمة
لأول مرة.. التعليم تتيح لطلاب المدارس كتب مجانية مطبوعة للتقييمات بجميع المواد
مجدى عبدالغنى عن أزمة محمد الشناوي مع الأهلى: فيه شرخ موجود
رياضة

شويير يكشف عن تغييرات في تشكيل الاهلي المقبلة أمام فاركو

ميرنا محمود

كشف  الإعلامي أحمد شوبير عن تغييرات  منتظرة في تشكيل الأهلي أمام فاركو في المباراه المقبلة ببطولة الدوري.

وقال أحمد شوبير: «هيكون فيه تعديل في تشكيل الأهلي أمام فاركو من 2 إلى 3 لاعبين، أولهم بما لا يدع مجالا للشك أحمد رضا لإنه أصيب بشد عضلي ولن يشارك في مباراة فاركو».

وأضاف شوبير: «هيلعب مين مكان أحمد رضا، مؤكد هيكون أليو ديانج ووجهة نظري إن ديانج واحد من أهم اللاعبين وأفضلهم، دي وجهة نظري لكن وجهة نظر ريبيرو فنية حاجة ثانية، فده مدرب وهم أحرار في وجهة نظرهم، فديانج هيشارك لأن أحمد رضا مصاب».

وتابع شوبير: «ممكن كمان أفشة يريح، لإنه كان عنده سوء حظ في مباراة مودرن، فهيكون فيه تعديلين في منطة وسط الملعب».

واستكمل شوبير: «منعرفش حراسة المرمى هتمشي إزاي هل الراجل هيكمل بمصطفى شوبير هل سيعود الشناوي محدش عارف، المباراة الماضية لغاية قبل ما يعلن التشكيل محدش كان عارف مين حارس المرمى، ففيه توقعات».

واختتم شوبير: «البعض بيقول لك الراجل أدى وعد لديانج بالمشاركة ريبيرو مش كده ومقالش لحد أنت هتلعب ولا لأ، وهو مقعدش مع ديانج ولكن كل المؤشرات بتقول في تغييرات في تشكيل المباراة المقبلة أمام فاركو».

وتعادل الأهلي في مباراته الأولى ببطولة الدوري مع مودرن سبورت بنتيجة 2-2، ويواجه فريق فاركو يوم الجمعة المقبل في ثاني مباراة له بالبطولة هذا الموسم.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

المزيد