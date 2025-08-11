قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير خارجية كوت ديفوار: العودة للتفاوض أمر مطلوب بخصوص قضايا السد
رئيس الوزراء: التعليم في مقدمة أولويات الدولة لبناء الفرد والنهوض بالمجتمع
ماكرون يقترح تشكيل تحالف دولي لمواجهة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في غزة
انعقاد الجولة الثالثة للمشاورات السياسية بين مصر وكوت ديفوار بالقاهرة
150 ألف للطب.. ننشر مصروفات كليات جامعة الجلالة الأهلية
وزير خارجية كوت ديفوار: تفاهم تام وتنسيق مع مصر في مختلف القضايا
الطيران المدني: طرح 11 مطارًا أمام القطاع الخاص.. ومطار الغردقة أولها قبل نهاية العام
عبد العاطي: كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب أفريقيا
اليوم.. مدبولي يتوجه إلي الأردن لترأس اللجنة المصرية الأردنية المشتركة
ماكرون: خطة إسرائيل بشأن غزة كارثة محققة وتنطوي على خطورة غير مسبوقة
وزيرا الخارجية والتعليم العالي يبحثان تعزيز التعاون التعليمي مع الخارج ودعم الطلاب المصريين المغتربين
الخارجية: نعمل على أن تكون كوت ديفوار بوابة الصادرات المصرية لغرب أفريقيا
الغندور يثير الجدل بشأن أفضل هدف هذا الأسبوع.. تفاصيل

باسنتي ناجي

طرح الإعلامي خالد الغندور، سؤالاً مثير بشأن افضل هدف هذا الاسبوع.

وكتب خالد الغندور: "بانتهاء الجولة الأولى من دوري نايل موسم 2025/2026
تم تسجيل 15 هدفا في 10 مباريات #شارك_برأيك ماهو أفضل هدف في الاسبوع ؟؟".

وانتهت منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز ، والتي شهدت عدد من المفاجات بتعادل الأهلي أمام مودرن سبورت، وتعادل بيراميدز مع وادي دجلة الصاعد حديثا للأضواء والشهرة.

وحقق نادي الزمالك الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين دون رد سجلهما ناصر ماهر ومحمد شحاته.

وشهد تشكيل الأفضل في الجولة الأولى من بطولة الدوري تواجد 3 لاعبين من الأهلي وهم زيزو وأحمد رضا وياسين مرعي.

ودخل ثنائي الزمالك محمد شحاته وناصر ماهر تشكيل الأفضل بينما تواجد لاعب واحد من بيراميدز وهو احمد سامي.

وجاء تشكيل الأفضل في بطولة الدوري وفقا سوفا سكور كالتالي:

تشكيل الأفضل في الدوري  

حراسة المرمى: عبدالرحمن سمير  “ انبي” 

الدفاع : أحمد سامي - صابر الشيمي “ الجونة” - ياسين مرعي

الوسط : محمد شحاته - أحمد رضا

تحت المهاجم : ناصر ماهر - زيزو - غيث مدادحة‎ “ طلائع الجيش”  - دغموم “المصري”

المهاجم :  أحمد عاطف “ زد” 

هدف الاسبوع الغندور الدوري المصري

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 11 أغسطس

أرشيفية

حليت في عنيه.. لص يتحـ.رش بفتاة أثناء سرقة شقتها بأكتوبر

أسعار الدواجن

هبوط حاد .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم الاثنين بالأسواق

أسعار السجائر اليوم

أسعار السجائر اليوم الشرقية للدخان بعد الزيادة الأخيرة.. كليوبترا بكام؟

تقليل الاغتراب 2025

تبدأ في هذا الموعد.. 8 شروط في مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة

محمود كهربا

الغندور عن انتقالات كهربا بين الأندية: حد فاهم حاجة؟

البلوجر لوليتا

بعد إخلاء سبيلها| مفاجأة في التقرير الشامل بحجم المعاملات المالية للبلوجر لوليتا

الزواج

هل يجوز الزواج من تارك الصلاة؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

سكر الدم

اكتشف أعراض انخفاض سكر الدم في الجسم

أنغام

بتتعافى .. ما لا يعرفه الكثير عن مرض أنغام

التبول اللا إرادى

أسباب غير متوقعة للتبول اللاإرادي

القيادة ببطىء قد تتسبب في دخولك السجن بهذه البلد

مخالفات السرعة

جومانا مراد تخطف الأنظار بإطلالة مبهجة

\جومانا مراد تخطف الانظار بإطلالتها فى احدث ظهور لها

طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.. مذاق لا يقاوم

طريقة عمل سلطة الطحينة بالليمون.

سعادتك تبدأ من معدتك.. أطعمة تجلب الفرح

سعادتك تبدأ من معدتك..اطعمة تجلب الفرح

المتهم

حاول سرقة قرطها الذهبى.. القبض على عاطل تعدى على فتاة بالضرب في أسيوط

القبض على نوجا تاتو

بسبب فيديوهات وإيحاءات خادشة.. كواليس القبض على نوجا تاتو في عين شمس

القبض على البلوجر جومانا نستون

بسبب فيديوهات "غير لائقة".. كواليس القبض على جومانا نستون بتهمة خدش الحياء

المتهمين

القبض على المتهمين بالتعدي على عامل بمقهى في القليوبية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: جريمة خبز.. حصار البطون قبل المدن

