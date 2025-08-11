الغندور يثير الجدل بشأن أفضل هدف هذا الأسبوع.. تفاصيل

طرح الإعلامي خالد الغندور، سؤالاً مثير بشأن افضل هدف هذا الاسبوع.

وكتب خالد الغندور: "بانتهاء الجولة الأولى من دوري نايل موسم 2025/2026

تم تسجيل 15 هدفا في 10 مباريات #شارك_برأيك ماهو أفضل هدف في الاسبوع ؟؟".

وانتهت منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري المصري الممتاز ، والتي شهدت عدد من المفاجات بتعادل الأهلي أمام مودرن سبورت، وتعادل بيراميدز مع وادي دجلة الصاعد حديثا للأضواء والشهرة.

وحقق نادي الزمالك الفوز على منافسه سيراميكا كليوباترا بنتيجة هدفين دون رد سجلهما ناصر ماهر ومحمد شحاته.

وشهد تشكيل الأفضل في الجولة الأولى من بطولة الدوري تواجد 3 لاعبين من الأهلي وهم زيزو وأحمد رضا وياسين مرعي.

ودخل ثنائي الزمالك محمد شحاته وناصر ماهر تشكيل الأفضل بينما تواجد لاعب واحد من بيراميدز وهو احمد سامي.

وجاء تشكيل الأفضل في بطولة الدوري وفقا سوفا سكور كالتالي:

تشكيل الأفضل في الدوري

حراسة المرمى: عبدالرحمن سمير “ انبي”

الدفاع : أحمد سامي - صابر الشيمي “ الجونة” - ياسين مرعي

الوسط : محمد شحاته - أحمد رضا

تحت المهاجم : ناصر ماهر - زيزو - غيث مدادحة‎ “ طلائع الجيش” - دغموم “المصري”

المهاجم : أحمد عاطف “ زد”