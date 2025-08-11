المؤتمر: توجيهات الرئيس السيسي تعكس التزام الدولة بدعم حرية الرأي

أشاد الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بالتوجيهات الرئاسية الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي ، والتي أكد فيها حرص الدولة المصرية على دعم حرية الرأي والتعبير باعتبارها مبدأ أساسيًا.

وأوضح غنيم في بيان له ، أن هذه الرسالة تأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات وأزمات، مشيرًا إلى أن التوجيهات الرئاسية تعكس التزام الدولة بتعزيز المشهد الإعلامي كركيزة للحوار الوطني وصناعة الرأي العام، وأهمية الاستماع لكافة الآراء والاستفادة من الخبرات الوطنية في مختلف المجالات.

وأضاف النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن المرحلة الراهنة تتطلب إعلامًا قادرًا على تقديم محتوى دقيق وموضوعي، مؤكدًا أن الرئيس وجه بضرورة توفير المعلومات اللازمة لضمان جودة المحتوى، مع الاستعانة بأساتذة وخبراء مصر في شتى التخصصات، مما يعزز قدرة الإعلام على مواكبة الأحداث والتعامل معها باحترافية.

وأكد الدكتور السعيد غنيم، أن هذه التوجيهات تمثل رؤية استراتيجية لتطوير الإعلام الوطني، بما يدعم الاستقرار الداخلي، ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الراهنة من خلال إعلام قوي ومؤثر.