محافظ شمال سيناء: توفير جميع الامكانيات الطبية لعلاج الفلسطينيين

أكد محافظ شمال سيناء خالد مجاور اليوم "الاثنين"، على توفير جميع الإمكانيات الطبية لعلاج الجرحى والمرضى الفلسطينيين في مستشفيات المحافظة..

جاء ذلك خلال زيارته التفقدية مع وفد من قادة مجموعة الحكماء الداعمة للسلام، للمرضى الفلسطينيين الذين يتلقون العلاج في مستشفى العريش العام للاطلاع على جهود وزارة الصحة المصرية في علاج الأشقاء الفلسطينيين.

وتأتي هذه الزيارة عقب قيام الوفد بزيارة ميناء رفح البري والمخازن اللوجستية الخاصة بالهلال الأحمر المصري بالعريش .

وقال المحافظ إن تخصيص كافة الإمكانيات الطبية المتوفرة بالمحافظة يأتي إضافة إلى الدعم اللازم من وزارة الصحة لعلاج الجرحى والمرضى الفلسطينيين في مستشفيات شمال سيناء.