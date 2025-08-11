قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لأول مرة| التعليم تتيح تحميل المناهج الجديدة قبل بدء الدراسة.. ونسخ مجانية مطبوعة للتقييمات.. ودروس عن “المنسي ومو صلاح” بالمقررات
شائعات.. وزارة الرياضة تنفي إرسال أي خطابات للأهلي بشأن كولر| خاص
انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة أمل جديد بالمنوفية.. ومؤسسة أبو العينين تتعهد بشراء إنتاج الأسر المستفيدة
عرض جديد من فودافون كاش: سحب حتى 5000 جنيه شهريًا برسوم ثابتة
الاتحاد الدولي للصحفيين: ما نشهده من مجازر بغزة غير مسبوق في التاريخ
هدية للعاملين بالبترول من النقابة العامة.. هتقدم لهم إيه؟
اشترى عقارات وسيارات.. البلوجر شاكر محظور دلوقتي يغسل 100 مليون جنيه
بقيمة 2 تريليون دولار.. أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم يتخلى عن استثمارات إسرائيلية
قبل العام الدراسي الجديد| ننشر أسعار صرف الكتب المدرسية للمدارس الخاصة والدولية
قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق
القبض على عصابة تستخدم الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة والجيزة .. صور
أسعار الذهب اليوم في مصر.. شوف عيار 21 وصل كام
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
بطولة صبا مبارك.. الكاتب وائل حمدي يكشف تفاصيل مسلسل ورد على فل وياسمين

يتعاون الكاتب والسيناريست وائل حمدي مع الفنانة صبا مبارك في مسلسل ورد على فل وياسمين، الذي بدأ تصويره هذا الأسبوع استعداداً لعرضه قريباً خارج الموسم الرمضاني، وهو اللقاء الثاني بينهما، والمسلسل تأليف مشترك بين وائل حمدي وعمرو سمير عاطف.

وقال وائل حمدي في تصريحات صحفية إن مسلسل ورد على فل وياسمين يدور حول شخصان من خلفيات متنافرة يلتقيان ويقعان في الحب في مرحلة حرجة من حياتهما، إلهام الكوافيرة المطلقة التي ترعى ابنها وأمها وتعيش حياة فوضوية، وطارق طبيب التحاليل الذي يعيش في عالم يحده أبوه وأمه وعمله ودراسته وتجاربه وأحلامه الطفولية. ماذا يحدث عندما تهب عواصف الفوضى على النظام الدقيق الرتيب؟، من إخراج  محمد عبد التواب، بطولة صبا مبارك، أحمد عبد الوهاب، سلوى محمد علي، فدوى عابد ووليد فواز.

كان وائل حمدي قد التقى بـ صبا مبارك لأول مرة سينمائياً من خلال فيلم أنف وثلاث عيون، الذي شاركت صبا في بطولته مع النجم ظافر العابدين وسلمى أبو ضيف، جيهان الشماشرجي، والفيلم معالجة سينمائية معاصرة وسيناريو وحوار  وائل حمدي لرواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وإخراج أمير رمسيس. وقد تم عرض الفيلم عالمياً لأول مرة في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2023 وفاز بجائزة الجمهور في مهرجان مالمو للسينما العربية.

أحدث أعمال وائل حمدي الدرامية، مسلسل مفترق طرق الذي تصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة شاهد مع بداية عرضه في يونيه 2024، بطولة هند صبري وماجد المصري وهدى المفتي، والمسلسل الكوميدي بابا جه، الذي نافس بقوة في الموسم الرمضاني 2024، كتابة مشتركة مع محمد إسماعيل أمين، وبطولة أكرم حسني ونسرين أمين.

أما أحدث أعمال وائل حمدي السينمائية، فيلم: 6 أيام عملت إيه فينا السنين، الذي حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر وقت عرضه مع بداية 2025، كما حقق ردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب عرضه على يانجو بلاي،

والفيلم من إخراج كريم شعبان، ليصبح التعاون الثالث بينهما، بعد الفيلمين القصيرين؛ شفت مسائي بطولة عصام عمر وأحمد كمال، وإن شالله الدنيا تتهد، بطولة سلمى أبو ضيف وأمير صلاح والفنان عماد رشاد. وقد حقق الفيلمان نجاحاً كبيراً وردود فعل قوية على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد توفرهما على منصة يوتيوب.

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي (55)

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: القرار الإسرائيلي نحو إعادة احتلال غزة.. الأبعاد العسكرية والإستراتيجية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: النتاج الفكري .. ما بين الزخم والثمرة

