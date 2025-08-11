سقوط نيزك من المريخ يكشف أسرارًا عمرها 4.56 مليار سنة.. ما القصة؟

شهدت مدينة أتلانتا الأمريكية حادثة فلكية نادرة، حيث اخترق نيزك صغير سقف أحد المنازل في مقاطعة هنري، في مشهد وصفه السكان بـ"الهدية الفضائية".

النيزك، الذي لا يتجاوز وزنه 50 جرامًا ويعادل حجمه حبة كرز، سقط في 26 يونيو الماضي، بعد أن شوهد في السماء على هيئة كرة نارية تبعها صوت انفجار هز أجواء ولايتي جورجيا وكارولينا الجنوبية.

تفاصيل نيزك ماكدونو

أطلق على هذه القطعة الفضائية اسم "نيزك ماكدونو" نسبة إلى المنطقة التي سقطت فيها، وتم تسليمها إلى خبراء جامعة جورجيا بقيادة الباحث سكوت هاريس.

الفحوصات الميكروسكوبية والإلكترونية كشفت أن النيزك ينتمي إلى فئة "الكوندريت العادي منخفض المحتوى المعدني (L)"، وهو نوع تشكّل قبل نحو 4.56 مليار سنة، أي أقدم من كوكب الأرض نفسه.

وأوضح هاريس أن النيزك جاء من مجموعة أجرام نيزكية في الحزام الرئيسي بين المريخ والمشتري، ويُعتقد أنها نشأت عن تحطم كويكب أكبر قبل حوالي 470 مليون سنة. بعض هذه الشظايا اتخذ مسارات قريبة من مدار الأرض، حتى انتهى المطاف بإحداها فوق سماء أتلانتا.

ماذا تعرف عن النيازك؟

النيازك هي شظايا صخرية أو معدنية تنفصل عن كويكبات أو مذنبات، وتدخل الغلاف الجوي بسرعة قد تصل إلى 70 ألف كيلومتر في الساعة، فتتوهج بفعل الاحتكاك، لتظهر كشهب. وإذا نجا جزء منها ووصل إلى سطح الأرض، يُصنف كـ"نيزك".

دراسة النيازك تمنح العلماء فرصة فريدة لفهم تاريخ النظام الشمسي، لأنها تحتوي على مواد بدائية لم تتعرض لعمليات التغيير الجيولوجي مثل تلك التي شهدتها الأرض.

وعلى الرغم من أن مئات الأطنان من الغبار والشظايا النيزكية تصل سنويًا إلى كوكبنا، فإن معظمها يسقط في المحيطات أو المناطق النائية.

تاريخ سقوط النيازك

تاريخيًا، أثارت بعض حوادث سقوط النيازك اهتمامًا عالميًا، مثل حادثة "تشيليابنسك" في روسيا عام 2013، التي تسببت في إصابة أكثر من 1500 شخص، وحادثة ألاباما عام 1954 عندما أصاب نيزك امرأة داخل منزلها.

بحسب العلماء، فإن حادثة "نيزك ماكدونو" تنضم إلى هذه القائمة النادرة، وتمنح العلماء فرصة لإضافة بيانات جديدة إلى قواعد المعلومات الدولية، مما قد يسهم في فك المزيد من ألغاز تشكّل الكواكب وتطور النظام الشمسي.