مانشستر سيتي يضع رودريجو على راداره لتعزيز الهجوم

كشفت تقارير صحفية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بدأ يدرس بجدية إمكانية التعاقد مع البرازيلي رودريجو، مهاجم ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي 2025-2026.

ويسعى السيتي لتعزيز خطه الهجومي في ظل اقتراب رحيل عدد من لاعبيه، على رأسهم جاك جريليش، وجيمس ماكاتي، وسافينيو، ما دفع الإدارة إلى التحرك نحو خيارات هجومية بديلة بطلب من المدير الفني بيب جوارديولا.

ويعد رودريجو هدفا بارزا بالنسبة لجوارديولا، الذي أبدى إعجابه الشديد بقدرات اللاعب البرازيلي، خاصة بعد الحديث المتزايد عن خروجه من حسابات المدرب الجديد لريال مدريد، تشافي ألونسو.

ووفقا للتقارير، قد يطلب ريال مدريد مبلغا يتجاوز 100 مليون يورو للاستغناء عن خدمات رودريجو، في حال تقدم مانشستر سيتي بعرض رسمي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.