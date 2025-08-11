في ذكراه .. قصة فيلم لعب نور الشريف بطولته بدلا من محمود الخطيب

يحل اليوم الإثنين 11 أغسطس، ذكرى رحيل الفنان نور الشريف، الذي ولد يوم 28 أبريل عام 1946، في حي الخليفة بمنطقة السيدة زينب بالقاهرة ، ورحل في مثل هذا اليوم عام 2015، عن عمر يناهز 69 عامًا.

نور الشريف بديلا لـ محمود الخطيب

وما لا يعرفه الكثيرون أن الفنان نور الشريف لم يكن المرشح الأول لفيلم غريب في بيتي، فقد تم عرض العمل على الكابتن محمود الخطيب -لاعب النادي الأهلي آنذاك- إلا أنه رفض، كما تم نقل الأحداث من النادي الأهلى إلى الزمالك، فالعمل كان مكتوباً بالأساس عن لاعب جديد يذهب للنادي الأهلي ، وقد أكد وحيد حامد أن تشجيع الفنان نور الشريف للنادى الزمالك لم يكن السبب فى ذلك.

فيلم “غريب في بيتى” فيلم من إنتاج عام 1982، وقصته مأخوذة من فيلم أمريكي أُنتج عام 1977 اسمه فتاة الوداع.

اللحظات الأخيرة في حياة نور الشريف

كانت الأيام الأخيرة فى حياة نور الشريف قبل وفاته هى الأصعب، والتى تحدثت عنها زوجته الفنانة بوسى خلال لقائها قبل عامين مع الإعلامية راغدة شلهوب فى برنامج "100 سؤال" على قناة الحياة والتى كشفت فيه عن بعض الأمور التى لا يعرفها الجمهور منها أن نور الشريف لم يكن يعرف طبيعة مرضه حتى غيبه الموت، حيث إنها وباقى أفراد أسرته أخفوا عنه طوال الوقت إصابته بسرطان الرئة وكانوا يقولون له إنه مصاب بالتهاب فى الرئة ويذهب بالعلاج.

ووصفت بوسى، زوجها الراحل بأنه مثل الجمل لما لديه من قدرة احتمال لاسيما وأنه كان يجهز لدخول مسلسل جديد خلال الفترة السابقة على وفاته، مضيفة أن نور لم يشك فى إصابته بالسرطان لأن كل من حوله كان متفائلا ولديه أمل كبير فى شفائه وحتى فى الأيام الأخيرة قبل وفاته بـ3 أيام كانت الأمور تسير بشكل طبيعى، فكان فى المستشفى وحضر الموسيقار هانى مهنى لتقابله بوسى وتخبره أنهم ذاهبون إلى المنزل وأنه من الممكن أن يزورهم فيه أفضل من المستشفى.

وأكدت بوسى أن نور الشريف لم يتحدث معها فى الأمور الخاصة بالرحيل والوفاة لأنها وابنتاها كانوا دائما يداعبونه ويضحكون ويتحدون فى أمور كلها فكاهة حتى تكون حالته النفسية أفضل، مشيرة إلى أن نور الشريف لم يترك وصية قبل وفاته ولا حتى أوصاها بشىء خلال الأيام الأخيرة له.

وكشفت عن أن اللحظة التى شعرت فيها بأنه سيرحل عندما أصبح القلب غير قادر على النبض بشكل طبيعى وتم نقله إلى العناية المركزة قبل وفاته بـ3 ساعات وقتها شعرت بأنه سيتوفى.