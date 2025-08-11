مستشار بالمركز الوطني الأوكراني: لن نمنح روسيا أي جزء من أراضينا

أكد المستشار بالمركز الوطني الأوكراني إيفان يواس، أنه يرفض أي حديث عن تقديم تنازلات إقليمية لروسيا في سبيل السلام، مشددًا، على أن أوكرانيا لن تتخلى عن أي جزء من أراضيها.

وأضاف في تصريحات مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ التجارب التاريخية، مثل ضم ألمانيا النازية لأراضٍ من تشيكوسلوفاكيا عام 1938، تثبت أن التساهل مع المعتدي يؤدي فقط إلى المزيد من التوسع والعدوان.

وتابع، أنّ روسيا تسعى باستمرار إلى السيطرة على مزيد من الأراضي، وأن أي اعتراف بسيط بالسيطرة الروسية على مناطق مثل لوهانسك أو زاباروجيا، لن يوقف موسكو عن التمدد مستقبلاً.

وتابع: "الأمة الأوكرانية تحتاج إلى السلام، لكن ليس سلاماً قائماً على التنازل أو الضعف"، محذرًا من أن روسيا قد تعيد بناء جيشها خلال 5 سنوات إذا لم تتم مواجهتها بحزم.

ورداً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي عبّر فيها عن انزعاجه من رفض الرئيس الأوكراني التنازل عن أراضٍ لصالح روسيا، قال يواس: "لو زار ترامب الجبهات ورأى كيف يستبسل الجنود الأوكرانيون، لأدرك الموقف على حقيقته".

وشدد على أن السلام العادل هو المطلوب، وليس سلامًا قسريًا مبنيًا على استسلام، داعياً إلى دعم متواصل لأوكرانيا لاستعادة أراضيها، وعدم مكافأة المعتدي على أفعاله.

