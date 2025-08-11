قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى يوجه رسالة لحماس: انظروا لمعاناة أطفال غزة ولا تمنحوا الفرصة لنتنياهو.. فيديو
رابط التقديم في كلية الشرطة 2025 لطلاب الثانوية العامة وخريجي الجامعات
الخميس المقبل.. فتح تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق الجامعات 2025
تامر عبد المنعم لـ محمود العزازي: دفنت أبويا ورحت بروفة.. مفيش في شغلنا ظرف عائلي
قبل بيعها بالأسواق.. بيطري الجيزة يضبط 38 طن من اللحوم الفاسدة|صور
أسباب نفوق الأسماك ببحيرة المنزلة.. مدير عام المزارع يوضح
الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير
صدى البلد يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة بالأهلي بعد التعادل مع مودرن
بعد إعلان القائمة النهائية.. كيف يتم اختيار الفائز بالكرة الذهبية 2025
أحمد موسي لترامب: عمرو واكد في أمريكا مشرد يهدد الدولة المصرية
البحوث الفلكية تكشف عن أول أيام شهر ربيع الأول ومولد النبي
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الإثنين 11 أغسطس 2025 في مصر

محمد صبيح

نستعرض أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين 11 أغسطس، بدون مصنعية، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم

عيار 24: بيع 5234 جنيه – شراء 5211 جنيه

عيار 22: بيع 4798 جنيه – شراء 4777 جنيه

سعر الذهب عيار 21 اليوم

عيار 21: بيع 4580 جنيه – شراء 4560 جنيه

عيار 18: بيع 3926 جنيه – شراء 3909 جنيه

عيار 14: بيع 3053 جنيه – شراء 3040 جنيه

عيار 12: بيع 2617 جنيه – شراء 2606 جنيه

الأونصة: بيع 162805 جنيه – شراء 162094 جنيه

سعر الجينه الذهب اليوم

الجنيه الذهب: بيع 36640 جنيه – شراء 36480 جنيه

الأونصة بالدولار: 3357.26 دولار

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 245234 جنيه5211 جنيه 
عيار 224798 جنيه4777 جنيه 
عيار 214580 جنيه4560 جنيه 
عيار 183926 جنيه3909 جنيه 
عيار 143053 جنيه3040 جنيه 
عيار 122617 جنيه2606 جنيه 
الاونصة162805 جنيه162094 جنيه 
الجنيه الذهب36640 جنيه36480 جنيه 
الأونصة بالدولار3357.26 دولار
