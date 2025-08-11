ريبيرو يستقر على إجراء تغييرات في تشكيل فريق الأهلي أمام فاركو بالدوري

استقر الاسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للفريق الاول لكرة القدم بالأهلي علي إجراء تغييرات علي التشكيل الرئيسي الذي سيخوض مواجهة فاركو المقرر لها الجمعة المقبل في الجولة الثانية من منافسات مسابقة الدوري.

وأقتنع ريبيرو بأراء جهازه المعاون بضرورة وجود المالي اليو ديانج في وسط الملعب لأنه ييجد نقل الهجمة بصورة سريعه لمرمي المنافس ويساعد علي منح حرية أكبر لمحمد علي بن رمضان وكذلك تواجد اشرف بن شرقي في المباراة اساسيا لقدراته في الإختراق.

كما يرغب ريبيرو في تواجد كريم فؤاد اساسيا في الجبهة اليسري بديلاً لمحمد شكري الذي لم يظهر بصورة جيدة في الوفت الذي شارك فيه بالمباراة الأولي.

وكانت حالة من الغضب قد سيطرت علي جماهير الاهلي عقب التعادل الإيجابي مع مودرن سبورت2-2 مما دعها ريبيرو لعقد جلسة مع لاعبيه في اليوم التالي للمباراة ناقش فيها الأخطاء التي شهدتها المواجهة .