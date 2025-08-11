تعرف على موقف مصابي الأهلي من مواجهة فاركو بالدوري

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن إمام عاشور لاعب الوسط سيبدأ اليوم المشاركة بشكل كامل في التدريبات الجماعية ولكنه نصح الجهاز الفني بعدم التعجل في الدفع باللاعب في المباريات،

وقال الجهاز الفني لخوسيه ريبيرو أن إمام عاشور يمكنه اللعب امام فاركو لكن يفضل منحه وقت أطول واذا إحتاجة من الممكن أن يكون علي دكة البدلاء.

وأوضح الجهاز الطبي ان مروان عطية يحتاج الي اسبوع أو 10 أيام علي اقصي تقدير ليكون جاهز للمشاركة في التدريبات بعد ان أجري جراحة الفتاق الرياضي، وشدد ان ياسين مرعي جاهز بشكل كامل للمشاركة في المباراة المقبلة ونفس الأمر بالنسبة لمحمد هاني وا تعرضوا له كان كدمات فقط.

وتعادل الفريق الأحمر 2-2 مع مودرن سبورت، في المباراة التي اقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.