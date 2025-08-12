عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية يكشف الهدف الأساسي من مؤتمر دار الإفتاء الدولي المقبل

أكد الدكتور عاصم عبد القادر، عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، أن بعض الأشخاص باتوا يلجأون إلى أدوات الذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي" للحصول على الفتاوى، ما يطرح إشكاليات خطيرة بسبب انتشار "الفتاوى المخلقة" غير الموثوقة.

وقال عاصم عبد القادر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة اليوم”، أن مؤتمر دار الإفتاء الدولي المقبل، المقرر عقده يومي الثلاثاء والأربعاء، يهدف إلى مناقشة التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على صناعة الإفتاء.

وتابع عضو المكتب الفني لمفتي الجمهورية، أنه بات على المؤسسات الدينية أن تضبط هذه العملية وتتفادى تحيزات الذكاء الاصطناعي وهيمنته على صناعة المعرفة والإرشاد الديني.