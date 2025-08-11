من ضمنهم نائب رئيس الحي.. استبعاد 4 موظفين بحي الهرم لتقصيرهم في العمل

أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قرارا رقم 1196 لعام 2025، باستبعاد 4 موظفين في حي الهرم، وتكليفهم بالعمل في وحدات محلية تابعة لمدن الحوامدية وأبوالنمرس واوسيم، وذلك بسبب تقصيرهم في العمل وأدئهم بالمهام الوظيفية المكلفين بعا ما نتج عنه كثير من المخالفات في الشارع.

حيث تم تكليف م.ع من نائب رئيس حي الهرم للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوالنمرس، و ا.ر من مدير المتابعة الميدانية إلى الوحدة المحلية لمدينة الحوامدية، و ع.ص من مدير إدارة الاشغالات إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم، واخيرا م.ك من فني تنظيم إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أوسيم.

ويأتي هذا القرار من أجل إعادة توزيع المهام وتكليف الكفاءات، بما يحقق سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين ورفع كفاءة الأداء الميداني