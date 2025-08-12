لمناقشة خططها المستقبلية لأولمبياد لوس انجلوس 2028.. صبحي وإدريس يجتمعان باتحادات رفع الأثقال والمصارعة

التقي مساء الإثنين الدكتور أشرف صبحي بمقر اللجنة الأولمبية المصرية و المهندس ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية واللواء حازم حسني السكرتير العام اللجنة الأولمبية، باتحادات رفع الأثقال والمصارعة لمناقشتهم وبحث خططهم المستقبلية بشأن الاستعداد لخوض منافسات الأولمبياد المقبل بلوس انجلوس 2028 .

وأكد وزير الشباب والرياضة علي ان هناك تعاون وتنسيق كامل بين اللجنة الأولمبية و الاتحادات الرياضية والوزارة لتحقيق المزيد من الإنجازات والتى تليق بالدعم الكامل الذى تقدمه الدولة المصرية على كافة المستويات .

وتأتي هذه الاجتماعات

في ضوء المتابعة الدورية والمستمرة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وبالتعاون مع اللجنة الاولمبية المصرية برئاسة المهندس ياسر إدريس والتي تأتي في إطار استعدادات المنتخبات المصرية في مختلف الألعاب لتحقيق الاستعداد الامثل لدورة الألعاب الأولمبية القادمة لوس أنجلوس 2028.