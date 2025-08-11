ولي العهد السعودي يبحث مع الرئيس الفلسطيني تطورات الأوضاع في غزة

بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الاثنين في اتصال هاتفي اليوم، مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والإنسانية.

وجدد ولي العهد السعودي خلال الاتصال، إدانة المملكة للجرائم والممارسات الوحشية ومحاولات التهجير التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا على ضرورة قيام المجتمع الدولي بإنهاء التداعيات الكارثية لهذا العدوان وحماية المدنيين.

وجدد بن سلمان "إدانة المملكة للجرائم والممارسات الوحشية ومحاولات التهجير التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، وعلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بإنهاء التداعيات الكارثية لهذا العدوان وحماية المدنيين".

وفي نفس السياق، أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره لجهود السعودية "التي أسهمت في التزام العديد من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين"، مشيداً بجهود السعودية في تنسيق المواقف لضمان التأييد الدولي للقضية الفلسطينية خلال مؤتمر نيويورك الأخير.