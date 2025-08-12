قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القاهرة تتحرك.. اعترافات دولية بفلسطين تهز إسرائيل وتفتح باب مرحلة محفوفة بالمخاطر
الإفتاء توضح ضوابط الكذب المباح في الشريعة الإسلامية
72 ساعة ساخنة على مصر.. بدء ذروة الموجة الحارة اليوم والحرارة تصل 46
مٌطوَّر بالطراز الياباني |مفاجآت سارة عن منهج رياضيات أولى ابتدائي الجديد
السيطرة على حريق هائل اندلع فى مصنع للأحذية بالخانكة.. صور
جوع وحصار يقتلان طفولة غزة.. 222 شهيدًا بينهم 101 طفل والمأساة تتفاقم | تقرير
المميكن والعادي.. خطوات وسعر استخراج القيد العائلي 2025
ترامب يتجنب دعم هجوم إسرائيل على غزة ويؤكد صعوبة الإفراج عن الرهائن | تقرير
حكم تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد منتصف الليل.. دار الإفتاء تحسم الجدل
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء
إجلاء آلاف السياح والسكان جراء حريق غابات ضخم يهدد منتجع تاريفا بجنوب إسبانيا | تقرير
هل تجوز الصلاة بين الفجر والشروق؟.. في 4 حالات يغفل عنها كثيرون
تاريخ أسماء الحلويات في نظام أندرويد… من "كاب كيك" حتى "سينامون بن"

احمد الشريف

بدأت فكرة إطلاق أسماء حلويات على إصدارات أندرويد كمزحة داخلية في شركة جوجل، وقد لا يتذكر الكثير من مستخدمي أندرويد الأصغر سناً هذه العادة التي انطلقت مع Android 1.5، وهو الإصدار الثالث بعد Android 1.0 و Android 1.1.

كانت الفكرة تعتمد على اختيار اسم حلوى يبدأ بحرف من الأبجدية الإنجليزية يتوافق مع ترتيب الإصدار، لذا جاء اسم الإصدار 1.5 “Cupcake” بحرف C، كونه ثالث إصدار رئيسي.

تقليد سنوي وتماثيل في جوجل بلكس

مع كل إصدار رئيسي جديد، كانت جوجل تختار اسم حلوى يبدأ بالحرف التالي في الترتيب الأبجدي مقارنة بالإصدار السابق، مثل Android 1.6 الذي حمل اسم “Donut” بحرف D، ثم Android 2.0 “Eclair” بحرف E.

إصدار “Eclair” كان أول نظام أندرويد يتيح للمستخدمين الاستفادة من خرائط جوجل المجانية مع التوجيه خطوة بخطوة، ما شكل نقلة نوعية في تجربة الهواتف الذكية حينها.

شراكات ترويجية مع علامات تجارية

في 2013، دخلت جوجل في شراكة مع شركة نستله لإطلاق Android 4.4 باسم “KitKat”، حيث تم توزيع 50 مليون لوح شوكولاتة كيت كات بعلامة أندرويد التجارية في 19 دولة، مع جوائز مثل أجهزة Nexus 7 مجانية.

تكرر الأمر في 2017 مع Android 8 و 8.1، حين تعاونت جوجل مع “نابيسكو” لاستخدام اسم “Oreo” للترويج للنظام مستفيدين من شعبية البسكويت المحشو بالكريمة.

نهاية عصر الأسماء العلنية

انتهت عادة إطلاق أسماء الحلويات علنياً مع Android 9 “Pie” في 2018، حيث واصلت جوجل التسمية داخلياً فقط ابتداءً من Android 10. واستمرت عادة الترتيب الأبجدي حتى توقفت هذا العام؛ فبدلاً من أن يبدأ اسم Android 16 بحرف W، انتقلت جوجل إلى الحرف B نتيجة تغيير نموذج تطوير النظام، ليصبح الاسم الداخلي “Baklava”.

المستقبل: “سينامون بن” مع Android 17

وفقاً للخبير مشعل رحمن، ستعود جوجل العام المقبل إلى الترتيب الأبجدي، وسيحمل Android 17 الاسم الداخلي “Cinnamon Bun”، وذلك استناداً إلى مصادر موثوقة داخل الشركة أكدت استخدام الاسم في كود النظام الخاص بـ API 37.0.

في الإصدارات التجريبية قد يظهر اسم “Android CinnamonBun”، لكن عند الإطلاق الرسمي سيُعرف ببساطة باسم Android 17.

القائمة الكاملة لأسماء الحلويات في أندرويد منذ البداية

Android 1.0 – بدون اسم، 2008

Android 1.1 – Petit Four (داخلي)، 2009

Android 1.5 – Cupcake، 2009

Android 1.6 – Donut، 2009

Android 2.0, 2.1 – Eclair، 2009

Android 2.2 – Froyo، 2010

Android 2.3 – Gingerbread، 2010

Android 3.0 – Honeycomb (للأجهزة اللوحية)، 2011

Android 4.0 – Ice Cream Sandwich، 2011

Android 4.1, 4.2, 4.3 – Jelly Bean، 2012

Android 4.4 – KitKat، 2013

Android 5.0, 5.1 – Lollipop، 2014

Android 6.0 – Marshmallow، 2015

Android 7.0, 7.1 – Nougat، 2016

Android 8.0, 8.1 – Oreo، 2017

Android 9.0 – Pie، 2018

Android 10 – Quince Tart (داخلي)، 2019

Android 11 – Red Velvet Cake (داخلي)، 2020

Android 12, 12L – Snow Cone (داخلي)، 2021

Android 13 – Tiramisu (داخلي)، 2022

Android 14 – Upside Down Cake (داخلي)، 2023

Android 15 – Vanilla Ice Cream (داخلي)، 2024

Android 16 – Baklava (داخلي)، 2025

