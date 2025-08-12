تاريخ أسماء الحلويات في نظام أندرويد… من “كاب كيك” حتى “سينامون بن”

بدأت فكرة إطلاق أسماء حلويات على إصدارات أندرويد كمزحة داخلية في شركة جوجل، وقد لا يتذكر الكثير من مستخدمي أندرويد الأصغر سناً هذه العادة التي انطلقت مع Android 1.5، وهو الإصدار الثالث بعد Android 1.0 و Android 1.1.
كانت الفكرة تعتمد على اختيار اسم حلوى يبدأ بحرف من الأبجدية الإنجليزية يتوافق مع ترتيب الإصدار، لذا جاء اسم الإصدار 1.5 “Cupcake” بحرف C، كونه ثالث إصدار رئيسي.
تقليد سنوي وتماثيل في جوجل بلكس
مع كل إصدار رئيسي جديد، كانت جوجل تختار اسم حلوى يبدأ بالحرف التالي في الترتيب الأبجدي مقارنة بالإصدار السابق، مثل Android 1.6 الذي حمل اسم “Donut” بحرف D، ثم Android 2.0 “Eclair” بحرف E.
إصدار “Eclair” كان أول نظام أندرويد يتيح للمستخدمين الاستفادة من خرائط جوجل المجانية مع التوجيه خطوة بخطوة، ما شكل نقلة نوعية في تجربة الهواتف الذكية حينها.
شراكات ترويجية مع علامات تجارية
في 2013، دخلت جوجل في شراكة مع شركة نستله لإطلاق Android 4.4 باسم “KitKat”، حيث تم توزيع 50 مليون لوح شوكولاتة كيت كات بعلامة أندرويد التجارية في 19 دولة، مع جوائز مثل أجهزة Nexus 7 مجانية.
تكرر الأمر في 2017 مع Android 8 و 8.1، حين تعاونت جوجل مع “نابيسكو” لاستخدام اسم “Oreo” للترويج للنظام مستفيدين من شعبية البسكويت المحشو بالكريمة.
نهاية عصر الأسماء العلنية
انتهت عادة إطلاق أسماء الحلويات علنياً مع Android 9 “Pie” في 2018، حيث واصلت جوجل التسمية داخلياً فقط ابتداءً من Android 10. واستمرت عادة الترتيب الأبجدي حتى توقفت هذا العام؛ فبدلاً من أن يبدأ اسم Android 16 بحرف W، انتقلت جوجل إلى الحرف B نتيجة تغيير نموذج تطوير النظام، ليصبح الاسم الداخلي “Baklava”.
المستقبل: “سينامون بن” مع Android 17
وفقاً للخبير مشعل رحمن، ستعود جوجل العام المقبل إلى الترتيب الأبجدي، وسيحمل Android 17 الاسم الداخلي “Cinnamon Bun”، وذلك استناداً إلى مصادر موثوقة داخل الشركة أكدت استخدام الاسم في كود النظام الخاص بـ API 37.0.
في الإصدارات التجريبية قد يظهر اسم “Android CinnamonBun”، لكن عند الإطلاق الرسمي سيُعرف ببساطة باسم Android 17.
القائمة الكاملة لأسماء الحلويات في أندرويد منذ البداية
Android 1.0 – بدون اسم، 2008
Android 1.1 – Petit Four (داخلي)، 2009
Android 1.5 – Cupcake، 2009
Android 1.6 – Donut، 2009
Android 2.0, 2.1 – Eclair، 2009
Android 2.2 – Froyo، 2010
Android 2.3 – Gingerbread، 2010
Android 3.0 – Honeycomb (للأجهزة اللوحية)، 2011
Android 4.0 – Ice Cream Sandwich، 2011
Android 4.1, 4.2, 4.3 – Jelly Bean، 2012
Android 4.4 – KitKat، 2013
Android 5.0, 5.1 – Lollipop، 2014
Android 6.0 – Marshmallow، 2015
Android 7.0, 7.1 – Nougat، 2016
Android 8.0, 8.1 – Oreo، 2017
Android 9.0 – Pie، 2018
Android 10 – Quince Tart (داخلي)، 2019
Android 11 – Red Velvet Cake (داخلي)، 2020
Android 12, 12L – Snow Cone (داخلي)، 2021
Android 13 – Tiramisu (داخلي)، 2022
Android 14 – Upside Down Cake (داخلي)، 2023
Android 15 – Vanilla Ice Cream (داخلي)، 2024
Android 16 – Baklava (داخلي)، 2025