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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

Oppo Find X9 يظهر في تسريبات جديدة كنموذج رائد بنظام أندرويد خام وترقية كبيرة بالبطارية

. Oppo Find X9
. Oppo Find X9

كشفت تسريبات جديدة عن مواصفات مثيرة لهاتف Oppo Find X9 المرتقب، والذي يتجه ليكون واحدًا من أبرز الهواتف الرائدة التي ستعمل بنظام أندرويد خام، مع تحسينات ملحوظة على مستوى البطارية.

أندرويد خام لتجربة أكثر سلاسة

وفقًا للتقارير المنشورة عبر منصة Weibo ومنسوبة إلى مصادر قريبة من سلسلة التوريد، فإن Oppo Find X9 سيأتي بنظام Android Vanilla، أي إصدار أندرويد خام دون تعديلات أو واجهات مخصصة مثل ColorOS التي تعتمد عليها أوبو عادةً. 

هذه الخطوة تشير إلى رغبة الشركة في تقديم تجربة مستخدم أسرع وأكثر نقاءً، مع دعم أفضل لتحديثات النظام مباشرة من جوجل.

بطارية مُعززة بسعة أكبر

تشير التسريبات كذلك إلى ترقية ملحوظة في سعة البطارية مقارنة بالإصدار السابق Find X6.

من المتوقع أن تصل سعة البطارية إلى أكثر من 5000 مللي أمبير، مع دعم شحن فائق السرعة بقدرة قد تتجاوز 100 واط، ما يمنح المستخدمين تجربة أطول وأداءً أقوى في الاستخدام اليومي.

معالج رائد وتصميم متميز

رغم عدم وجود تأكيد رسمي حتى الآن، إلا أن Find X9 يُتوقع أن يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3، مما يعزز أداء الهاتف على صعيد الألعاب والذكاء الاصطناعي والتطبيقات الثقيلة. 

كما تشير الصور المسربة إلى تصميم أنيق بكاميرا خلفية دائرية كبيرة، ما يعكس اهتمام أوبو بالجوانب الجمالية والتصوير الاحترافي.

موعد الإطلاق المتوقع

حتى اللحظة لم تصدر أوبو أي تصريحات رسمية بشأن موعد الإطلاق، لكن من المرجح أن يتم الكشف عن Find X9 خلال الربع الأخير من عام 2025، بحسب وتيرة الإصدارات السابقة للشركة.

Oppo Find X9 OPPO Oppo Find

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