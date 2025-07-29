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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

OPPO تعلن عن هاتف K13 Turbo Pro بمواصفات قوية وسعر منافس

هاتف أوبو
هاتف أوبو
لمياء الياسين

إذا كنت من محبي الألعاب وتبحث عن هاتف ذكي جديد مخصص لعشاق الألعاب، فقد أعلنت شركة Oppo عن استعدادها لإطلاق سلسلة هواتف الألعاب K13 Turbo في المنطقة قريبًا.

مواصفات هاتف Oppo K13 Turbo Pro

أطلقت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة إعلانًا تشويقيًا جديدًا على منصة Flipkart، مؤكدةً توفره في العديد  من المتاجر الإلكترونية، لتستعرض تصميم هاتف K13 Turbo Pro. 

على الجانب الآخر وفقا للتسريبات، يأتي الهاتف بووحدة كاميرا على شكل حبة دواء، والأهم من ذلك، مروحة مزودة بإضاءة RGB.


أوبو K13 توربو برو
 

ووفقا لموقع "gizmochina"، قد يُسبب اللعب لفترات طويلة ارتفاعًا كبيرًا في درجة الحرارة، لذا تُخفّض العديد من الهواتف الذكية من أدائها وسرعتها للحفاظ على درجة الحرارة. 

في المقابل، يُتيح نظام التبريد النشط المزود بمروحة أداءً أطول وأكثر استدامة، وهو أمرٌ أساسي في الألعاب الإلكترونية.

 في حين أن الشركة لم تُعلن رسميًا بعد عن سلسلة Oppo K13 Turbo في الهند، فقد طُرحت هذه الهواتف بالفعل في السوق الصينية الأسبوع الماضي.

أما عن المواصفات الأخرى للهاتف، فيتميز هاتف Redmi K13 Turbo Pro بشاشة OLED عالية الدقة مقاس 6.8 بوصة بتقنية LTPS بدقة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومعدل أخذ عينات لمس 240 هرتز، ويأتي مزودًا بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع. 

يعمل هذا الطراز ببطارية ضخمة بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، تدعم الشحن السريع السلكي بقوة 80 واط. 

تشمل الميزات البارزة الأخرى مقاومة الماء بتصنيفات IPX9 + IPX8 + IPX6، وإطارًا بلاستيكيًا متوسطًا، وجهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء، ونظام Android 15، ومكبرات صوت ستيريو.

هاتف OPPO هاتف Oppo الذكي هواتف الألعاب هواتف الألعاب K13 Turbo

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