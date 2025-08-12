أبطال فيلم "درويش" يتألقون على السجادة الحمراء في العرض الخاص

احتفل صناع فيلم "درويش" بالعرض الخاص للفيلم الذي أقيم في ڨوكس سينما مول مصر، وسط أجواء احتفالية مميزة وبحضور أبطال الفيلم وصناعه و منهم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، احمد عبد الوهاب و ظهور خاص للفنان محمد شاهين.



وتألق فريق عمل فيلم "درويش" على السجادة الحمراء للعرض الخاص، وانضم اليهم عدد من الضيوف مثل: طارق العريان, صبا مبارك، صدقي صخر، هنا شيحة، تامر حبيب، ياسمينا العبد، في ليلة مميزة احتفالا بعرض الفيلم قبل طرحه رسميًا في صالات العرض.

تدور أحداث الفيلم حول "درويش"، محتال كاريزمي يعيش حياة مليئة بالمخاطرات و لكن حين تنقلب إحدى الصفقات رأسًا على عقب، يجد نفسه عالقًا في متاهة من المجوهرات المسروقة، والخداع، والعلاقات المعقدة. وبينما تضيق الدائرة من حوله وتتشابك التهديدات، ينطلق في رحلة غير متوقعة نحو البطولة، حيث يواجه تحديات مصيرية تختبر ولاءه وحدسه وسرعته في البقاء متقدمًا بخطوة على الفوضى.

"درويش" من إخراج وليد الحلفاوي، و تأليف وسام صبري، ومن إنتاج مشترك بين "ڨوكس ستوديوز"، و"ون تو ون"، و"فيلم كلينك"، و"فيلم سكوير" و من بطولة نخبة من النجوم منهم: عمرو يوسف، دينا الشربيني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غريب، احمد عبد الوهاب و ظهور خاص للفنان محمد شاهين.



من المقرر طرح فيلم "درويش" في دور السينما المصرية ابتداءً من 13 أغسطس 2025، على أن يبدأ عرضه في جميع أنحاء الوطن العربي اعتبارًا من 28 اغسطس.