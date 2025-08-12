فيريرا يستقر علي محمد صبحي لحراسة مرمي الزمالك أمام المقاولون ..تفاصيل

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن مفاجأة بشأن حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد صبحي.

وكتب عمرو الدردير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "يانيك فيريرا يستقر علي محمد صبحي لحراسة عرين الزمالك امام المقاولون".

كان جمال عبدالحميد نجم الكرة المصرية السابق، قد أكد أن فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بداية جيدة في الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الأبيض احترم منافسه كثيرًا ولم يتم تهديد مرمى محمد صبحى سوى بفرصة واحدة لـ فخري لاكاي.

وقال في تصريحات عبر بلس 90 على قناة النهار الفضائية: سيراميكا كليوباترا كان عليه أن يدرك جيدًا تفوق الجانب الهجومي في الزمالك، وقدرته على تسجيل أهداف، وهناك عناصر جيدة قادرة على تحقيق الفوز في أي وقت.

وأضاف: الزمالك يمتلك 4 لاعبين في مركز المهاجم، وعندما يشارك عدي الدباغ وباقي اللاعبين وقتها سنكون قادرين على ترتيب اللاعبين ومن الأحق بالاستمرار في التشكيلة الأساسية، والدعم الجماهيري كان له دورًا كبيرًا في مواجهة سيراميكا، ولفت نظري ناصر ماهر وتألقه بشكل جيد في اللقاء، وكذلك محمد شحاتة، والأهم الاستمرارية في الأداء القوي.

وأكمل: الأهلي لعب بمحور ارتكاز واحد أمام مودرن سبورت، ومحمد مجدي أفشة وبن رمضان كانت لهم ميول هجومية، وكان يجب أن يقوموا بالأدوار الدفاعية أيضا، والأهلي سجل هدفين وله كرة في العارضة، ومودرن سبورت لم يسدد سوى 3 مرات، وسجل هدفين، في ظل تركيز لاعبي الاهلي في الأمور الهجومية .

وزاد: جمهور الأهلي وبعض الإعلاميين بدأوا في تقييم خوسيه ريبيرو سريعًا والبعض بدأ يحكم عليه بالفشل وأنه لن ينجح مع الفريق، وهناك مدربين يتم الحكم عليهم سريعًا من نتيجة مباراة، ولابد من عدم التسرع في إصدار حكم نهائي ضد المدرب الإسباني.

وتابع: الدوري مازال طويل، ولابد من منح خوسيه ريبيرو فرصة للعمل مع الأهلي ومن ثم تقييمه والحكم عليه بشكل نهائي.