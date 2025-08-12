قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. 240 طالب يتأهلون لإختبار القبول الثاني في مدرسة الضبعة النووية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
استقرار نسبي في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية
لا مبرر للاحتلال.. الاتحاد الأوروبي يدين استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة
قرار من جهات التحقيق بشأن أموال البلوجر لوشا
هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعلن إغلاق المجال الجوي فوق مدينة أنكوريج
ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»
تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الثالثة عشرة من مصر إلى قطاع غزة
بعد قليل.. محاكمة فتاة الـ«جيت سكي» المتهمة بالتسبب في وفاة طفل وإصابة 3 آخرين
إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.. اليوم
بعد تطويرها بالتعاون مع الأزهر والكنيسة| ننشر مناهج الدين الجديدة المقررة بالمدارس
الصور الأولى.. إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالصحراوى الشرقي بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فيريرا يستقر علي محمد صبحي لحراسة مرمي الزمالك أمام المقاولون ..تفاصيل

محمد صبحي
محمد صبحي
باسنتي ناجي

كشف الناقد الرياضي عمرو الدردير عن مفاجأة بشأن حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محمد صبحي.

وكتب عمرو الدردير، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك : "يانيك فيريرا يستقر علي محمد صبحي لحراسة عرين الزمالك امام المقاولون".

 كان جمال عبدالحميد نجم الكرة المصرية السابق، قد أكد أن فوز الزمالك على سيراميكا كليوباترا بداية جيدة في الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن الأبيض احترم منافسه كثيرًا ولم يتم تهديد مرمى محمد صبحى سوى بفرصة واحدة لـ فخري لاكاي.

وقال في تصريحات عبر بلس 90 على قناة النهار الفضائية: سيراميكا كليوباترا كان عليه أن يدرك جيدًا تفوق الجانب الهجومي في الزمالك، وقدرته على تسجيل أهداف، وهناك عناصر جيدة قادرة على تحقيق الفوز في أي وقت.

وأضاف: الزمالك يمتلك 4 لاعبين في مركز المهاجم، وعندما يشارك عدي الدباغ وباقي اللاعبين وقتها سنكون قادرين على ترتيب اللاعبين ومن الأحق بالاستمرار في التشكيلة الأساسية، والدعم الجماهيري كان له دورًا كبيرًا في مواجهة سيراميكا، ولفت نظري ناصر ماهر وتألقه بشكل جيد في اللقاء، وكذلك محمد شحاتة، والأهم الاستمرارية في الأداء القوي.

وأكمل: الأهلي لعب بمحور ارتكاز واحد أمام مودرن سبورت، ومحمد مجدي أفشة وبن رمضان كانت لهم ميول هجومية، وكان يجب أن يقوموا بالأدوار الدفاعية أيضا، والأهلي سجل هدفين وله كرة في العارضة، ومودرن سبورت لم يسدد سوى 3 مرات، وسجل هدفين، في ظل تركيز لاعبي الاهلي في الأمور الهجومية .

وزاد: جمهور الأهلي وبعض الإعلاميين بدأوا في تقييم خوسيه ريبيرو سريعًا والبعض بدأ يحكم عليه بالفشل وأنه لن ينجح مع الفريق، وهناك مدربين يتم الحكم عليهم سريعًا من نتيجة مباراة، ولابد من عدم التسرع في إصدار حكم نهائي ضد المدرب الإسباني.

وتابع: الدوري مازال طويل، ولابد من منح خوسيه ريبيرو فرصة للعمل مع الأهلي ومن ثم تقييمه والحكم عليه بشكل نهائي.

محمد صبحي الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

رسميا| إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 غدا .. عبر هذا الرابط

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

آيتن عامر

هعيط من الفرحة.. آيتن عامر تعلق على زواج كريستيانو وجورجينا

محمد العدل: مشخصاتي ليست إهانة وسامي العدل كان يفتخر بها

محمد العدل: مشخصاتي ليست إهانة.. وسامي العدل كان يفتخر بها

روكي الغلابة

طرح روكي الغلابة في السينمات السعودية.. الخميس المقبل

بالصور

هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميًا

أضرار تناول النودلز يوميا
أضرار تناول النودلز يوميا
أضرار تناول النودلز يوميا

طرق فعّالة لتنشيط الدورة الدموية في القدمين

طرق فعّالة لتنشيطالدورة الدموية في القدمين
طرق فعّالة لتنشيطالدورة الدموية في القدمين
طرق فعّالة لتنشيطالدورة الدموية في القدمين

ستان وكتفه مكسوف .. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر وتسرق الأضواء بإطلالة ملكية

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

وصفات منزلية فعالة لعلاج بحة الصوت والكحة بدون أدوية

بحة الصوت
بحة الصوت
بحة الصوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد