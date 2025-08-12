بالأسماء.. 240 طالب يتأهلون لإختبار القبول الثاني في مدرسة الضبعة النووية

أعلنت الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قوائم أسماء الطلاب المقبولين المنتقلين للاختبار الثاني للقبول في مدرسة الضبعة النووية

وقالت الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية : تم اختيار 240 طالب طبقا للمعايير المحددة ، لعقد الاختبار الثاني للقبول في مدرسة الضبعة النووية والمقرر عقده يوم الاربعاء القادم في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر بجوار النادى الأهلى الساعة التاسعة صباحا

مدرسة الضبعة النووية .. شروط التقديم

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ان يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (عام) دور أول 2024 بمجموع لا يقل عن 260 درجة ، أو مايعادلها من الشهادة الإعدادية الأزهرية

- ألا يقل متوسط مجموع مواد (الرياضيات + اللغة االنجليزية + العلوم) عن نسبة %95

- التقديم متاح لجميع خريجى الإعدادية العامة/ االزهرية ( بنين فقط) من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

- ألا يزيد سن الطالب المتقدم في 1/10/2025 عن 18 سنة.

- الأولوية في القبول لأبناء محافظة مطروح (الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح )في حالة تساوى مجموع الإختبارات وبما لا يتعدى نسبة %20 من المقبولين



- يسجل الطالب على الموقع الإكترونى الذى يتم نشره .

- أن يجتاز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية .

- أن يكون لائق طبيا ( اجتياز الكشف الطبي )

- يتم سداد مبلغ 3000 جنيها مصريا للطلالب المقبولين مقابل الخدمات الإضافية التعليمية ويتم زيادته سنويا طبقا للقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن بالإضافة الى المصاريف الحكومية العادية

مدرسة الضبعة النووية .. إجراءات القبول

- يتم سداد مبلغ 250 جنيهًا بمنافذ الدفع الالكترونية (غير مسترد)

-يتم عقد اختبار إلكتروني للطلاب يشمل ( اللغة العربية - اللغة الانجليزية - الرياضيات - اختبار ذكاء ) بالمقرات المحددة من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى جميع المحافظات ويخطر بها الطالب إلكترونيا ، وبعد انتهاء الطالب من اداء الاختبار تظهر نتيجته بشكل فوري إلكترونيا دون تدخل بشري ويقوم بالتوقيع على ذلك

-يتم ترتيب نتيجة الطلاب والمفاضلة بينهم على اساس المجموع الإجمالي للاختبار ويتم اختيار 120 طالب الأعلى في الدرجات لآداء الاختبارات اللازمة بإحدى المؤسسات العسكرية ، وفي حال تساوي الدرجات يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموع في الشهادة الإعدادية وفي حالة التساوي يتم الترتيب طبقا للأعلى محموع في الدرجات في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية

- في حالة تخلف أو تعذر حضور احد الطلاب لتلك الاختبارات يتم اختيار الطالب اللاحق مباشرة بدلا منه



