قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. 240 طالب يتأهلون لإختبار القبول الثاني في مدرسة الضبعة النووية
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم
استقرار نسبي في أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية
لا مبرر للاحتلال.. الاتحاد الأوروبي يدين استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة
قرار من جهات التحقيق بشأن أموال البلوجر لوشا
هيئة الطيران الفيدرالية الأمريكية تعلن إغلاق المجال الجوي فوق مدينة أنكوريج
ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»
تحرك الفوج الأول من قافلة المساعدات الثالثة عشرة من مصر إلى قطاع غزة
بعد قليل.. محاكمة فتاة الـ«جيت سكي» المتهمة بالتسبب في وفاة طفل وإصابة 3 آخرين
إعلان النتيجة النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ.. اليوم
بعد تطويرها بالتعاون مع الأزهر والكنيسة| ننشر مناهج الدين الجديدة المقررة بالمدارس
الصور الأولى.. إصابة 32 شخصا في تصادم أتوبيس وسيارة نقل بالصحراوى الشرقي بأسيوط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالأسماء.. 240 طالب يتأهلون لإختبار القبول الثاني في مدرسة الضبعة النووية

240 طالب يتأهلون لإختبار القبول الثاني في مدرسة الضبعة النووية
240 طالب يتأهلون لإختبار القبول الثاني في مدرسة الضبعة النووية
ياسمين بدوي

أعلنت الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قوائم أسماء الطلاب المقبولين المنتقلين للاختبار الثاني للقبول في مدرسة الضبعة النووية

وقالت الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية : تم اختيار 240 طالب طبقا للمعايير المحددة ، لعقد الاختبار الثاني للقبول في مدرسة الضبعة النووية والمقرر عقده يوم الاربعاء القادم في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر بجوار النادى الأهلى الساعة التاسعة صباحا

مدرسة الضبعة النووية .. شروط التقديم

- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

- ان يكون الطالب حاصل على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (عام) دور أول 2024 بمجموع لا يقل عن 260 درجة ، أو مايعادلها من الشهادة الإعدادية الأزهرية

- ألا يقل متوسط مجموع مواد (الرياضيات + اللغة االنجليزية + العلوم) عن نسبة %95

- التقديم متاح لجميع خريجى الإعدادية العامة/ االزهرية ( بنين فقط) من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

- ألا يزيد سن الطالب المتقدم في 1/10/2025 عن 18 سنة.

- الأولوية في القبول لأبناء محافظة مطروح (الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح )في حالة تساوى مجموع الإختبارات وبما لا  يتعدى نسبة %20 من المقبولين

- يسجل الطالب على الموقع الإكترونى الذى يتم نشره .

- أن  يجتاز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية .

- أن يكون لائق طبيا ( اجتياز الكشف الطبي )

- يتم سداد مبلغ 3000 جنيها مصريا للطلالب المقبولين مقابل الخدمات الإضافية التعليمية ويتم زيادته سنويا طبقا للقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن بالإضافة الى المصاريف الحكومية العادية

مدرسة الضبعة النووية .. إجراءات القبول

- يتم سداد مبلغ 250 جنيهًا بمنافذ الدفع الالكترونية (غير مسترد)

-يتم عقد اختبار إلكتروني للطلاب يشمل ( اللغة العربية - اللغة الانجليزية - الرياضيات - اختبار ذكاء ) بالمقرات المحددة من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى جميع المحافظات ويخطر بها الطالب إلكترونيا ، وبعد انتهاء الطالب من اداء الاختبار تظهر نتيجته بشكل فوري إلكترونيا دون تدخل بشري ويقوم بالتوقيع على ذلك

-يتم ترتيب نتيجة الطلاب والمفاضلة بينهم على اساس المجموع الإجمالي للاختبار ويتم اختيار 120 طالب الأعلى في الدرجات لآداء الاختبارات اللازمة بإحدى المؤسسات العسكرية ، وفي حال تساوي الدرجات يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموع في الشهادة الإعدادية وفي حالة التساوي يتم الترتيب طبقا للأعلى محموع في الدرجات في مواد الرياضيات والعلوم واللغة الانجليزية

- في حالة تخلف أو تعذر حضور احد الطلاب لتلك الاختبارات يتم اختيار الطالب اللاحق مباشرة بدلا منه


 

التكنولوجيا التطبيقية مدرسة الضبعة النووية مدرسة الضبعة الضبعة النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

رسميا| إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 غدا .. عبر هذا الرابط

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

الدكتور علي جمعة

ماذا نفعل عندما نشعر بثقل في أداء العبادات؟.. على جمعة يجيب

الزوجين

الاهتمام يتطلب ولا ما يتطلبش؟ هاني تمام يحسم الأمر

شيخ الأزهر يستقبل مفتي بورندي

أبرز الأحداث الدينية اليوم.. نظير عياد يستقبل مفتي القدس ودعم جزائري لمواقف شيخ الأزهر تجاه فلسطين

بالصور

هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميًا

أضرار تناول النودلز يوميا
أضرار تناول النودلز يوميا
أضرار تناول النودلز يوميا

طرق فعّالة لتنشيط الدورة الدموية في القدمين

طرق فعّالة لتنشيطالدورة الدموية في القدمين
طرق فعّالة لتنشيطالدورة الدموية في القدمين
طرق فعّالة لتنشيطالدورة الدموية في القدمين

ستان وكتفه مكسوف .. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر وتسرق الأضواء بإطلالة ملكية

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

وصفات منزلية فعالة لعلاج بحة الصوت والكحة بدون أدوية

بحة الصوت
بحة الصوت
بحة الصوت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد