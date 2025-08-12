قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

منتخب السلة يواجه مالي في مستهل مشواره ببطولة الأفروباسكت

منتخب مصر للسلة
منتخب مصر للسلة
محمد سمير

يستهل منتخب مصر لكرة السلة للرجال اليوم، الثلاثاء، مشواره في بطولة الأفروباسكت، التي تقام في أنجولا خلال الفترة من 12 إلى 24 أغسطس الجاري، بمواجهة مالي.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءً، وسيتم إذاعتها على قنوات “بي إن سبورت”، الناقل الحصري لبطولات الأفروباسكت.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة ببطولة الأفروباسكت، إلى جانب كل من مالي، والسنغال، وأوغندا.

ويتأهل المتصدر إلى الدور ربع النهائي مباشرةً، فيما يخوض الوصيف وصاحب المركز الثالث منافسات دور الـ 16.

قائمة منتخب السلة في بطولة الأفروباسكت بأنجولا

تضم القائمة النهائية كلا من عمرو الجندي، وعمر طارق، وإيهاب أمين، ويوسف أبو شوشة، وآدم موسى، وياسين نصر، ويوسف باترك، وخالد عبدالناصر، ومحمد طه، وإبراهيم زهران، وأنس أسامة، وأحمد أبو العلا.

ويترأس البعثة الكابتن طارق السعيد، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، فيما يتكون الجهاز الفني من محمد الكرداني مديرًا فنيًا، ومحمد سليم مدربًا، ورامي جنيدي مدربًا، وأحمد الجارحي مدربًا، وسامح صلاح مديرًا إداريًا، وإسلام جمعة طبيبًا، وعبد الرحمن الجلاد محلل أداء، ومحمد جمال مدرب أحمال، وعلي موسى استشفاء، والسيد علي، المنسق الإعلامي للمنتخبات المصرية.

منتخب مصر لكرة السلة للرجال منتخب مصر الأفروباسكت بطولة الأفروباسكت قائمة منتخب السلة

