قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور 3 جلسات أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر
نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. القبض على البلوجر موري ست الكل
الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية
الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
الاحتلال يعطل دخول المساعدات إلى غزة رغم الكارثة الإنسانية
ابتزاز وسب وقذف وتشهير.. بدء التحقيق في بلاغ حسين الجسمي
أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
غزة من الفاتيكان إلى مصر.. كنائس العالم تدعم القضية الفلسطينية
وزير الإسكان يشدد على الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء أعمال حدائق تلال الفسطاط
الأهلي يرحب بانتقال أحمد عبد القادر للدوري الليبي
هتـ.ـكوا عرض مواطنة عربية.. إحالة صاحب ومديرة مصحة إدمان بالقاهرة للجنايات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بقدرة شحن جبارة ومعالج أقوى.. ريدمي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

هاتف ريدمي
هاتف ريدمي
لمياء الياسين

يبدو أن Redmi مستعدة أخيرًا للكشف عن هواتف سلسلة Note الجديدة. أكد  المدير العام لقسم التسويق في شركة Xiaomi China ورئيس علامة Redmi التجارية، اليوم أنه سيتم الكشف عن هواتف سلسلة Redmi Note 15 الجديدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

شارك وانج بعض الإحصائيات عن العلامة التجارية ووفقًا له، تُباع طُرز Redmi Note الآن في أكثر من 100 دولة، وفي النصف الأول من عام 2025، ستصبح الهواتف الذكية المحلية الأكثر مبيعًا عالميًا في الفئة السعرية بين 175 و499 دولارًا أمريكيًا.

من المرجح أن ترقى سلسلة هواتف Note 15 Pro إلى هذا المستوى. يقول وانغ إن السلسلة "مُصممة وفقًا لأعلى معايير 2025"، مع ما يصفه بـ "جودة بناء فائقة في جميع المجالات".

ماذا نتوقع؟

أما بالنسبة للتوقعات، فقد حصل هاتف Note 15 Pro على شهادة 3C في الصين لشحنه بقوة 90 واط . في حين أن هاتف Note 15 Pro+، وهو الهاتف الأعلى سعرًا، حصل على شهادة MIIT لدعمه خدمة الرسائل عبر الأقمار الصناعية عبر نظام BeiDou.

هذا يجعل Note 15 Pro أول هاتف من Redmi يدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية . نعم، حتى سلسلة K الرائدة من Redmi لم تقدم هذه الميزة بعد.


ومن ناحية الأجهزة، من المتوقع أن يعمل هاتف Note 15 Pro على شريحة Snapdragon 7s من شركة Qualcomm.

سيُزوَّد بشاشة OLED رباعية الانحناءات بحواف رفيعة وموحدة، ودقة عرض 1.5K. وستتضمن كاميرا الهاتف مستشعرًا رئيسيًا عالي الجودة بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل.

مواصفات هاتف Note 15 Pro

أما بالنسبة للمواصفات الأخرى، فمن الممكن أن تشمل مكبرات صوت مزدوجة متناظرة، وإذا كان هاتف Note 14 Pro الذي صدر العام الماضي هو دليل، فقد يتضمن مقاومة كاملة للماء وفق معايير IP66 وIP68 وIP69 إلى جانب شاشة لحماية العين بدقة 1.5K.

هواتف سلسلة Note هواتف سلسلة Redmi Note 15 العلامة التجارية الفئة السعرية هواتف Note 15 Pro

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

رسميًا.. أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ترشيحاتنا

مجدي علام خبير البيئة والمناخ

خبير بيئي يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة وتغيرها بشكل مستمر

صورة أرشيفية

كاتب: التعليم تحدث ثورة في المناهج لمواكبة التطور العالمي.. تفاصيل

صورة أرشيفية

هل يجوز الطعن على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ؟.. تفاصيل

بالصور

مخاطر غير متوقعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

رغم فوائدها الكثيرة.. احترس من الإفراط فى تناول المانجو

اضرار الافراط فى المانجو
اضرار الافراط فى المانجو
اضرار الافراط فى المانجو

قبل طرحه في السينمات .. 5 معلومات عن فيلم" درويش"

درويش
درويش
درويش

نشرة المرأة والمنوعات: هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميا.. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر.. طلع راجل.. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد