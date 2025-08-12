بقدرة شحن جبارة ومعالج أقوى.. ريدمي تغزو الأسواق بسلسلة هواتف جديدة إليك أهم مواصفاتها

يبدو أن Redmi مستعدة أخيرًا للكشف عن هواتف سلسلة Note الجديدة. أكد المدير العام لقسم التسويق في شركة Xiaomi China ورئيس علامة Redmi التجارية، اليوم أنه سيتم الكشف عن هواتف سلسلة Redmi Note 15 الجديدة في وقت لاحق من هذا الشهر.

شارك وانج بعض الإحصائيات عن العلامة التجارية ووفقًا له، تُباع طُرز Redmi Note الآن في أكثر من 100 دولة، وفي النصف الأول من عام 2025، ستصبح الهواتف الذكية المحلية الأكثر مبيعًا عالميًا في الفئة السعرية بين 175 و499 دولارًا أمريكيًا.

من المرجح أن ترقى سلسلة هواتف Note 15 Pro إلى هذا المستوى. يقول وانغ إن السلسلة "مُصممة وفقًا لأعلى معايير 2025"، مع ما يصفه بـ "جودة بناء فائقة في جميع المجالات".

ماذا نتوقع؟

أما بالنسبة للتوقعات، فقد حصل هاتف Note 15 Pro على شهادة 3C في الصين لشحنه بقوة 90 واط . في حين أن هاتف Note 15 Pro+، وهو الهاتف الأعلى سعرًا، حصل على شهادة MIIT لدعمه خدمة الرسائل عبر الأقمار الصناعية عبر نظام BeiDou.

هذا يجعل Note 15 Pro أول هاتف من Redmi يدعم الاتصال عبر الأقمار الصناعية . نعم، حتى سلسلة K الرائدة من Redmi لم تقدم هذه الميزة بعد.



ومن ناحية الأجهزة، من المتوقع أن يعمل هاتف Note 15 Pro على شريحة Snapdragon 7s من شركة Qualcomm.

سيُزوَّد بشاشة OLED رباعية الانحناءات بحواف رفيعة وموحدة، ودقة عرض 1.5K. وستتضمن كاميرا الهاتف مستشعرًا رئيسيًا عالي الجودة بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة إلى عدسة مقربة بدقة 50 ميجابكسل.

مواصفات هاتف Note 15 Pro

أما بالنسبة للمواصفات الأخرى، فمن الممكن أن تشمل مكبرات صوت مزدوجة متناظرة، وإذا كان هاتف Note 14 Pro الذي صدر العام الماضي هو دليل، فقد يتضمن مقاومة كاملة للماء وفق معايير IP66 وIP68 وIP69 إلى جانب شاشة لحماية العين بدقة 1.5K.