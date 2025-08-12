قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طب القاهرة والمنصورة في القمة والحاسبات تتوقف عند 283.. التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات
بينهم 103 أطفال .. ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 227 شهيدا
تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة
المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور 3 جلسات أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر
نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. القبض على البلوجر موري ست الكل
الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية
الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
الاحتلال يعطل دخول المساعدات إلى غزة رغم الكارثة الإنسانية
ابتزاز وسب وقذف وتشهير.. بدء التحقيق في بلاغ حسين الجسمي
أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
غزة من الفاتيكان إلى مصر.. كنائس العالم تدعم القضية الفلسطينية
آخر موعد لتقديم الطعون على نتائج الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية

رئيس قطاع المعاهد
رئيس قطاع المعاهد
عبد الرحمن محمد

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أن اليوم الثلاثاء هو آخر موعد لتلقي رسوم وطلبات الطعون على نتائج مواد الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، مشيرًا إلى أنه يُحظر تلقي أي طلبات أو رسوم بعد هذا الموعد.

كان القطاع قد أعلن عن بدء استقبال طلبات الطعون الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2024-2025، اعتبارًا من الثلاثاء 29 يوليو وحتى الثلاثاء 12 أغسطس، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على ضمان حق الطلاب في مراجعة نتائجهم وتحقيق العدالة بينهم.

وأوضح القطاع أن سداد رسوم الطعن متاح إلكترونيًا عبر موقع منظومة الطعون الإلكترونية، أو من خلال الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وتبلغ قيمة الطعن 100 جنيه لكل مادة.

كما بيّن أن عملية الاطلاع على أوراق الإجابة تقتصر على الطالب نفسه، ويُسمح لولي الأمر بالاطلاع فقط في حال تعذر حضور الطالب، وذلك بعد تقديم إقرار رسمي يُفيد بالتعرف على الورقة نيابة عنه.

وأشار القطاع إلى أن الامتحانات الشفوية أُدرجت ضمن منظومة الطعون الإلكترونية؛ حيث يُتاح الطعن على درجات القرآن الكريم والحديث الشريف لجميع الطلاب، بالإضافة إلى اللغة الأجنبية الأولى والثانية للطلاب من ذوي الهمم، واللغة الأجنبية الأولى والثانية والقراءات للطلاب من ذوي البصيرة، باعتبارها مواد مستقلة تخضع لنفس الضوابط المطبقة على المواد التحريرية.

وأكد أنه في حال ثبوت زيادة درجات الطالب في أي مادة بعد نتيجة التظلم، يتوجّه الطالب إلى الإدارة التعليمية التي سدد بها رسوم الطعن لتقديم طلب استرداد المبلغ، وتتم متابعة عملية الصرف من خلال المنطقة الأزهرية التابع لها.

ويتم التقديم للطعون من خلال الرابط: [https://ton.azhar.gov.eg/](https://ton.azhar.gov.eg/) أو عبر مسح كود الاستجابة السريع QR.

الأزهر الطعون الثانوية الأزهرية الدور الأول الامتحانات

