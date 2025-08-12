آخر موعد لتقديم الطعون على نتائج الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية أن اليوم الثلاثاء هو آخر موعد لتلقي رسوم وطلبات الطعون على نتائج مواد الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية، مشيرًا إلى أنه يُحظر تلقي أي طلبات أو رسوم بعد هذا الموعد.

كان القطاع قد أعلن عن بدء استقبال طلبات الطعون الخاصة بطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية (الدور الأول) للعام الدراسي 2024-2025، اعتبارًا من الثلاثاء 29 يوليو وحتى الثلاثاء 12 أغسطس، وذلك في إطار حرص الأزهر الشريف على ضمان حق الطلاب في مراجعة نتائجهم وتحقيق العدالة بينهم.

وأوضح القطاع أن سداد رسوم الطعن متاح إلكترونيًا عبر موقع منظومة الطعون الإلكترونية، أو من خلال الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وتبلغ قيمة الطعن 100 جنيه لكل مادة.

كما بيّن أن عملية الاطلاع على أوراق الإجابة تقتصر على الطالب نفسه، ويُسمح لولي الأمر بالاطلاع فقط في حال تعذر حضور الطالب، وذلك بعد تقديم إقرار رسمي يُفيد بالتعرف على الورقة نيابة عنه.

وأشار القطاع إلى أن الامتحانات الشفوية أُدرجت ضمن منظومة الطعون الإلكترونية؛ حيث يُتاح الطعن على درجات القرآن الكريم والحديث الشريف لجميع الطلاب، بالإضافة إلى اللغة الأجنبية الأولى والثانية للطلاب من ذوي الهمم، واللغة الأجنبية الأولى والثانية والقراءات للطلاب من ذوي البصيرة، باعتبارها مواد مستقلة تخضع لنفس الضوابط المطبقة على المواد التحريرية.

وأكد أنه في حال ثبوت زيادة درجات الطالب في أي مادة بعد نتيجة التظلم، يتوجّه الطالب إلى الإدارة التعليمية التي سدد بها رسوم الطعن لتقديم طلب استرداد المبلغ، وتتم متابعة عملية الصرف من خلال المنطقة الأزهرية التابع لها.

ويتم التقديم للطعون من خلال الرابط: [https://ton.azhar.gov.eg/](https://ton.azhar.gov.eg/) أو عبر مسح كود الاستجابة السريع QR.