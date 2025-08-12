قبل الإطلاق الرسمي .. أهم مواصفات جهاز Galaxy Tab S10 اللوحي

تم رصد جهاز Galaxy Tab S10 FE اللوحي من شركة سامسونج ، والذي وصل إلى الأسواق في أبريل الماضي بنظام Android 15 وواجهة تحديث One UI 7.

سلسلة Samsung Galaxy Tab S10 FE

ظهرت نسخة 5G من الجهاز اللوحي على منصة Geekbench، وهي تعمل بإصدار أولي من واجهة One UI 8 المستندة إلى أندرويد 16. وقد حققت 1,379 نقطة في اختبارات النواة الواحدة و3,998 نقطة في اختبارات النواة المتعددة. هذه الأرقام جيدة بالنظر إلى برنامجها قبل الإصدار.

يعمل هذا الجهاز اللوحي بمعالج Exynos 1580 ، وهو ترقية عن معالج Exynos 1380 في جهاز Tab S9 FE. مع التحسينات النهائية، من المتوقع أن يتحسن الأداء.

مواصفات جهاز Tab S10 FE

بينما تنشغل سامسونج باختبار واجهة One UI 8 داخليًا على جميع هواتف Galaxy، فإن جهاز Tab S10 FE ليس جزءًا من النسخة التجريبية العامة. بل من المرجح أن يحصل على تحديث Android 16 المستقر بعد إطلاق سلسلة Galaxy S25 في سبتمبر. في غضون ذلك، تُرسل سامسونج تحديثات الأمان والاستقرار بانتظام إلى مالكيها الحاليين.

يأتي الجهاز اللوحي بشاشة AMOLED مقاس 10.9 بوصة تعمل بتردد 90 هرتز، وبطارية بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة مع شحن سريع بقوة 45 واط، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

يتوفر الجهاز بنسختين نسخة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت مع سعة تخزين 128 جيجابايت، أو نسخة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت مع سعة تخزين 256 جيجابايت، بسعر 40,800 روبية هندية و53,999 روبية هندية على أمازون الهند.