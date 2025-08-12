قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طب القاهرة والمنصورة في القمة والحاسبات تتوقف عند 283.. التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات
بينهم 103 أطفال .. ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 227 شهيدا
تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة
المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور 3 جلسات أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر
نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. القبض على البلوجر موري ست الكل
الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية
الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
الاحتلال يعطل دخول المساعدات إلى غزة رغم الكارثة الإنسانية
ابتزاز وسب وقذف وتشهير.. بدء التحقيق في بلاغ حسين الجسمي
أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
غزة من الفاتيكان إلى مصر.. كنائس العالم تدعم القضية الفلسطينية
قبل الإطلاق الرسمي .. أهم مواصفات جهاز Galaxy Tab S10 اللوحي

جهاز Galaxy Tab S10 FE اللوحي
جهاز Galaxy Tab S10 FE اللوحي
لمياء الياسين

تم رصد جهاز Galaxy Tab S10 FE اللوحي من شركة سامسونج ، والذي وصل إلى الأسواق في أبريل الماضي بنظام Android 15 وواجهة تحديث One UI 7.

سلسلة Samsung Galaxy Tab S10 FE

ظهرت نسخة 5G من الجهاز اللوحي على منصة Geekbench، وهي تعمل بإصدار أولي من واجهة One UI 8 المستندة إلى أندرويد 16. وقد حققت 1,379 نقطة في اختبارات النواة الواحدة و3,998 نقطة في اختبارات النواة المتعددة. هذه الأرقام جيدة بالنظر إلى برنامجها قبل الإصدار. 

يعمل هذا الجهاز اللوحي بمعالج Exynos 1580 ، وهو ترقية عن معالج Exynos 1380 في جهاز Tab S9 FE. مع التحسينات النهائية، من المتوقع أن يتحسن الأداء.

مواصفات جهاز Tab S10 FE

بينما تنشغل سامسونج باختبار واجهة One UI 8 داخليًا على جميع هواتف Galaxy، فإن جهاز Tab S10 FE ليس جزءًا من النسخة التجريبية العامة. بل من المرجح أن يحصل على تحديث Android 16 المستقر بعد إطلاق سلسلة Galaxy S25 في سبتمبر. في غضون ذلك، تُرسل سامسونج تحديثات الأمان والاستقرار بانتظام إلى مالكيها الحاليين.

يأتي الجهاز اللوحي بشاشة AMOLED مقاس 10.9 بوصة تعمل بتردد 90 هرتز، وبطارية بسعة 8000 مللي أمبير/ساعة مع شحن سريع بقوة 45 واط، وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل وكاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل. 

يتوفر الجهاز بنسختين نسخة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت مع سعة تخزين 128 جيجابايت، أو نسخة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت مع سعة تخزين 256 جيجابايت، بسعر 40,800 روبية هندية و53,999 روبية هندية على أمازون الهند.

شركة سامسونج نظام Android 15 واجهة تحديث One UI 7 أندرويد 16 معالج Exynos 1580

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

رسميًا.. أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

تدريبات الحجر الزراعي

الحجر الزراعي يطلق تدريبات جديدة بدعم الاتحاد الأوروبي

مدبولي

مراسم استقبال رسمية لـ مدبولي لدى وصوله مقر مجلس الوزراء الأردني

الأنبا توما حبيب

مطرانية الأقباط الكاثوليك بسوهاج تنظم لقاءات توعية صحية للسيدات

مخاطر غير متوقعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

رغم فوائدها الكثيرة.. احترس من الإفراط فى تناول المانجو

اضرار الافراط فى المانجو
اضرار الافراط فى المانجو
اضرار الافراط فى المانجو

قبل طرحه في السينمات .. 5 معلومات عن فيلم" درويش"

درويش
درويش
درويش

نشرة المرأة والمنوعات: هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميا.. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر.. طلع راجل.. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

