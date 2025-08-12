بدء أعمال الدورة الـ 33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا يفيد ببدء أعمال الدورة الـ 33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الأردني.

وأُقيمت مراسم استقبال رسمية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لدى وصوله صباح اليوم إلى مقر مجلس الوزراء الأردني، حيث كان في استقباله جعفر حسَّان، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية.

وشهدت مراسم الاستقبال مصافحة وفدي البلدين الرسميين أعقبها عزف السلامين الوطنيين لمصر والأردن، ثم مراسم استعراض حرس الشرف.

ضم الوفد الرسمي المصري الذي حضر مراسم الاستقبال كلًا من: الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد جبران، وزير العمل، والسفير محمد سمير، سفير مصر فى الأردن، فيما حضر مراسم الاستقبال أيضا عدد من الوزراء الأردنيين.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد وصل العاصمة الأردنية عمّان، مساء أمس، لترؤس الوفد المصري رفيع المستوى المُشارك في أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.

ومن المُقرر أن يترأس رئيسا وزراء مصر والأردن اليوم جلسة مباحثات موسّعة ستناقش سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والقضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.