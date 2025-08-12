الأهلي يرحب بانتقال أحمد عبد القادر للدوري الليبي

رحّب مسؤولو النادي الأهلي، برحيل أحمد عبد القادر، لاعب الفريق، إلى الدوري الليبي خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعد أن أبدى اللاعب رغبته في خوض تجربة احترافية هناك، مؤكداً للإدارة الحمراء أنه ينتظر وصول عرض رسمي من أحد الأندية الليبية.

وأوضح مسؤولو الأهلي للاعب، أن النادي لن يبالغ في المطالب المالية من أجل إتمام الصفقة، شريطة وصول عرض جاد ورسمي.

عروض محلية وخليجية مرفوضة

ورغم تلقي أحمد عبد القادر عروضاً محلية من أندية سيراميكا كليوباترا، زد، المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري، بالإضافة إلى عرض خليجي من نادي الحزم السعودي، إلا أن اللاعب رفضها جميعاً، مفضلاً الانتقال خارج مصر.

ويأتي ذلك وسط رغبته في الرحيل مجاناً عن الأهلي، وهو الأمر الذي ترفضه إدارة القلعة الحمراء، مطالبة اللاعب بإحضار عرض رسمي سواء من نادٍ محلي أو خارجي.

ارتباط باسم الزمالك وبيراميدز

اللاعب ارتبط اسمه أيضاً بالانتقال إلى نادي الزمالك الذي تقدم بعرض مغرٍ، إلى جانب عرض آخر من نادي بيراميدز.

ورغم رغبة عبد القادر في ارتداء قميص الزمالك الموسم المقبل، فإن الأهلي يرفض رحيله دون مقابل، خاصة وأنه تم قيده في قائمة الفريق المحلية قبل غلق باب القيد الأربعاء الماضي.

عقد ممتد حتى 2026

ويمتد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي حتى صيف 2026، ما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ بداية من يناير المقبل.

وكان من المقرر أن ينتهي عقده في صيف 2025 قبل أن يجدد لمدة موسم إضافي، كما سبق له الانتقال إلى نادي قطر القطري على سبيل الإعارة.

مسيرة مع الأهلي وتجارب خارجية

انضم عبد القادر، البالغ من العمر 25 عاماً، إلى الأهلي في صيف 2020 قادماً من سبارتا براج التشيكي، وأُعير إلى سموحة في فترة الانتقالات الشتوية من نفس العام قبل أن يعود للأهلي صيف 2021.

وواصل مشواره مع الفريق حتى خاض تجربة قصيرة مع نادي قطر القطري.

موسم انتهى مبكراً بسبب الإصابة

انتهى موسم اللاعب مبكراً في أبريل الماضي إثر إصابته في العضلة الخلفية. وخلال الموسم الأخير، شارك في 15 مباراة بالدوري القطري سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفاً، إضافة إلى مشاركته في مباراتين بكأس قطر أحرز خلالهما هدفاً واحداً.