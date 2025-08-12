قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الهندي نقل التكنولوجيا وتوسيع الشراكات الصناعية
طب القاهرة والمنصورة في القمة والحاسبات تتوقف عند 283.. التعليم العالي تعلن الحدود الدنيا للمرحلة الثانية من تنسيق الجامعات
بينهم 103 أطفال .. ارتفاع ضحايا المجاعة في غزة إلى 227 شهيدا
تنسيق القبول بالجامعات.. اطلع على الحدود الدنيا لكليات المرحلة الثالثة بالأرقام الكاملة
المحكمة المركزية الإسرائيلية تلزم نتنياهو بحضور 3 جلسات أسبوعيًا بدءًا من نوفمبر
نشرت فيديوهات خادشة للحياء.. القبض على البلوجر موري ست الكل
الدفاع الروسية: إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل
الأعلى للإعلام يوافق على 20 ترخيصًا جديدًا لمواقع وتطبيقات إلكترونية
الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية بالمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
الاحتلال يعطل دخول المساعدات إلى غزة رغم الكارثة الإنسانية
ابتزاز وسب وقذف وتشهير.. بدء التحقيق في بلاغ حسين الجسمي
أول أكتوبر.. المستأجرون على موعد مع وحدات بديلة طبقًا لقانون الإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يرحب بانتقال أحمد عبد القادر للدوري الليبي

أحمد عبد القا\ر
أحمد عبد القا\ر
إسلام مقلد

رحّب مسؤولو النادي الأهلي، برحيل أحمد عبد القادر، لاعب الفريق، إلى الدوري الليبي خلال فترة الانتقالات المقبلة، بعد أن أبدى اللاعب رغبته في خوض تجربة احترافية هناك، مؤكداً للإدارة الحمراء أنه ينتظر وصول عرض رسمي من أحد الأندية الليبية. 

وأوضح مسؤولو الأهلي للاعب، أن النادي لن يبالغ في المطالب المالية من أجل إتمام الصفقة، شريطة وصول عرض جاد ورسمي.

عروض محلية وخليجية مرفوضة

ورغم تلقي أحمد عبد القادر عروضاً محلية من أندية سيراميكا كليوباترا، زد، المصري البورسعيدي والاتحاد السكندري، بالإضافة إلى عرض خليجي من نادي الحزم السعودي، إلا أن اللاعب رفضها جميعاً، مفضلاً الانتقال خارج مصر.

ويأتي ذلك وسط رغبته في الرحيل مجاناً عن الأهلي، وهو الأمر الذي ترفضه إدارة القلعة الحمراء، مطالبة اللاعب بإحضار عرض رسمي سواء من نادٍ محلي أو خارجي.

ارتباط باسم الزمالك وبيراميدز

اللاعب ارتبط اسمه أيضاً بالانتقال إلى نادي الزمالك الذي تقدم بعرض مغرٍ، إلى جانب عرض آخر من نادي بيراميدز.

ورغم رغبة عبد القادر في ارتداء قميص الزمالك الموسم المقبل، فإن الأهلي يرفض رحيله دون مقابل، خاصة وأنه تم قيده في قائمة الفريق المحلية قبل غلق باب القيد الأربعاء الماضي.

عقد ممتد حتى 2026

ويمتد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي حتى صيف 2026، ما يمنحه الحق في التوقيع لأي نادٍ بداية من يناير المقبل. 

وكان من المقرر أن ينتهي عقده في صيف 2025 قبل أن يجدد لمدة موسم إضافي، كما سبق له الانتقال إلى نادي قطر القطري على سبيل الإعارة.

مسيرة مع الأهلي وتجارب خارجية

انضم عبد القادر، البالغ من العمر 25 عاماً، إلى الأهلي في صيف 2020 قادماً من سبارتا براج التشيكي، وأُعير إلى سموحة في فترة الانتقالات الشتوية من نفس العام قبل أن يعود للأهلي صيف 2021. 

وواصل مشواره مع الفريق حتى خاض تجربة قصيرة مع نادي قطر القطري.

موسم انتهى مبكراً بسبب الإصابة

انتهى موسم اللاعب مبكراً في أبريل الماضي إثر إصابته في العضلة الخلفية. وخلال الموسم الأخير، شارك في 15 مباراة بالدوري القطري سجل خلالها 5 أهداف وصنع هدفاً، إضافة إلى مشاركته في مباراتين بكأس قطر أحرز خلالهما هدفاً واحداً.

النادي الأهلي الأهلي أحمد عبد القادر الدوري الليبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البلوجر ياسمين

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

البلوجر ياسمين

بعد القبض عليها .. ياسمين تخلي الحجر يلين ليست أنثى وتواجه 3 اتهامات

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

نتيجة المرحلة الثانية 2025

رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025

أفضل سورة لسداد الدين

أفضل سورة تقرأ لسداد الدين.. النبي أوصى بتلاوتها قبل الفجر

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

رسميًا.. أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

أسعار شرائح الكهرباء اليوم للمنزلي والتجاري

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ليست أنثى.. قرار عاجل ضد البلوجر الشهيرة بـ«ياسمين تخلي الحجر يلين»

ترشيحاتنا

ليفربول

موعد مباراة ليفربول القادمة في افتتاح الدوري الإنجليزي

الأهلي

اليوم.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو

مرموش وهالاند

هالاند ومرموش يتصدران قائمة أعلى المهاجمين أجرًا فى الدوري الإنجليزي

بالصور

مخاطر غير متوقعة.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول الفسيخ؟

رغم فوائدها الكثيرة.. احترس من الإفراط فى تناول المانجو

اضرار الافراط فى المانجو
اضرار الافراط فى المانجو
اضرار الافراط فى المانجو

قبل طرحه في السينمات .. 5 معلومات عن فيلم" درويش"

درويش
درويش
درويش

نشرة المرأة والمنوعات: هل تعشق النودلز؟ اكتشف الحقيقة الصادمة عن تناولها يوميا.. آمال ماهر تتألق بفستان ساحر.. طلع راجل.. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور
طلع راجل .. صدمة على السوشيال ميديا بعد القبض على البلوجر ياسمين| صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين: تراهم يستوعبون؟!

المزيد