اليوم.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة فاركو

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة المدير الفني الإسباني خوسيه ريبيرو، تدريباته اليوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش، بعد حصول اللاعبين على راحة سلبية أمس، وذلك ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة فاركو المقبلة.

ويستعد الأهلي لملاقاة فاركو في التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري المصري الممتاز

ويسعى الفريق الأحمر لتحقيق فوزه الأول في الدوري أمام فاركو، بعد تعثره في الجولة الأولى أمام مودرن سبورت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 2-2.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري الموسم الماضي بفارق نقطتين عن بيراميدز، بعد صراع قوي بينهما حتى الجولة الأخيرة.

وتشهد النسخة الحالية مشاركة 21 فريقًا، بعد إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وصعود ثلاثة أندية جديدة من دوري القسم الثاني لينضموا إلى 18 فريقًا في دوري الأضواء.