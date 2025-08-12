برلماني: دعم مصر لفلسطين ثابت مهما تغيرت الظروف

أكد النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، أن دعم مصر للقضية الفلسطينية ثابت ومبدئي، ولن يتأثر بأي متغيرات سياسية أو إقليمية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يعكس التزام القاهرة الثابت بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وقال هندي، إن الجهود المصرية في وقف إطلاق النار وحماية المدنيين في غزة، إضافةً إلى المساعدات الإغاثية والطبية التي تتدفق عبر معبر رفح، تمثل نموذجًا للدور العربي المسئول الذي يوازن بين التحرك السياسي والعمل الإنساني.

وأضاف عضو مجلس النواب أن موقف مصر من القضية الفلسطينية يتجاوز حدود التضامن اللفظي إلى أفعال ملموسة على الأرض، من خلال الوساطات التي تقوم بها لحقن الدماء الفلسطينية ومنع تفاقم الأوضاع الإنسانية، فضلًا عن تحركاتها المستمرة في المحافل الدولية لفضح ممارسات الاحتلال.

وأشار هندي إلى أن ما تشهده غزة من اعتداءات متكررة يستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولي، موضحًا أن بيانات الشجب والإدانة لم تعد كافية، وأن المطلوب هو فرض إجراءات عملية لردع الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد هندي أن مصر ستبقى نصيرًا دائمًا للقضية الفلسطينية، داعيًا إلى توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، وإلى تكاتف الجهود العربية والإسلامية من أجل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق حلمه في إقامة دولته المستقلة.