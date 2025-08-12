وصول جثمان بطل السباقات الدولي هيثم سمير لمسجد أبو بكر الصديق بالقاهرة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

وصول جثمان بطل السباقات الدولي هيثم سمير ظهر اليوم الي مسجد أبوبكر الصديق بالقاهرة
علا محمد

وصل ظهر اليوم، الثلاثاء، جثمان بطل السباقات الدولي ومنظم فعاليات الأوتوكروس هيثم سمير، إلى مسجد أبوبكر الصديق بحي شيراتون في القاهرة، بحضور أسرته وأصدقائه وعدد من محبيه.


 

لم يتوقع هيثم سمير، بطل السباقات الدولي، أن القدر سطر له هذه النهاية المأساوية، حيث لقى مصرعه إثر اصابته بطلق ناري.

من جانبها، تحفظت الأجهزة الأمنية بالقليوبية على المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير، وذلك على خلفية نزاع  بينهما لاختلافهما على قطعة أرض بقليوب.

تحريات الواقعة 
وتبين من التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم بسبب الخلاف على حراسة قطعة أرض.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات بوفاة مالك إحدى الشركات وصاحب أحد مراكز خدمات السيارات مقيم بالقاهرة، إثر إصابته بعيار نارى .

ضبط المتهم 
وبسؤال شريك المذكور، أقر أنه حال توجههما لقطعة أرض ملك "المتوفى" كائنة بدائرة مركز شرطة قليوب، حدثت مشادة كلامية بين "المجنى عليه" و"نجل الخفير الخصوصى لذات قطعة الأرض" بسبب رغبة المتوفى فى إنهاء عمل والده بالخفرة تطورت لمشاجرة أطلق خلالها نجل الخفير عيارا ناريا من فرد خرطوش كان بحوزته، ما أدى لوفاته.

جثمان بطل السباقات الدولي ومنظم فعاليات الأوتوكروس منظم فعاليات الأوتوكروس بطل السباقات الدولي هيثم سمير مسجد أبوبكر الصديق بحي شيراتون

