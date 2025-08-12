برلمانية: قرارات الرئيس تدعم حرية الإعلام وتُعزز دوره في مواجهة الشائعات

أعربت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، عن تقديرها لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء وقيادات الهيئات الإعلامية، مؤكدة أن ما تم طرحه يعكس إيمان الدولة بدور الإعلام كركيزة أساسية في بناء الوعي، ودعامة رئيسية لمواجهة التحديات التي تواجه الوطن داخليًا وخارجيًا.

وأكدت “عطوة” أن توجيه الرئيس بوضع خارطة طريق شاملة لتطوير الإعلام يمثل انطلاقة جديدة نحو إعلام مهني عصري، يعكس واقع الدولة المصرية، ويواكب طموحات الجمهورية الجديدة، مشيرة إلى أن هذا التوجه الرئاسي يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التغيرات المتسارعة في صناعة الإعلام عالميًا.

وأشادت النائبة مايسة عطوة بتركيز الرئيس على ضرورة تمكين الكوادر الشابة وتدريبها وتأهيلها، باعتبارهم النواة الحقيقية لإعلام المستقبل، إضافة إلى توجيهاته الواضحة بإتاحة المعلومات أمام الإعلام، لا سيما في أوقات الأزمات، وهو ما يعزز الشفافية ويُحصن الرأي العام ضد الشائعات والمعلومات المضللة.

كما رحبت مايسة عطوة بقرارات الرئيس بشأن صرف البدل النقدي للصحفيين، وحل مشكلة مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في ماسبيرو، مؤكدة أن تلك القرارات تُعبر عن تقدير القيادة السياسية للدور المهني والوطني الذي يقوم به العاملون في هذا القطاع، رغم التحديات الاقتصادية التي يواجهونها منذ سنوات.

واختتمت النائبة مايسة عطوة تصريحها بالتأكيد على أن التوجيهات الرئاسية تمثل خطوة جادة نحو بناء إعلام عصري يعكس صوت المواطن ويواكب تطلعات الدولة، مشددة على أهمية استمرار العمل على تنفيذ هذه الرؤية الطموحة، لضمان تطوير شامل وحقيقي يليق بمكانة مصر ودورها الريادي في المنطقة.