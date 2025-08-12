إنهيار أسرته وأصدقائه.. تشييع جثمان بطل السباقات الدولي هيثم سمير

شيع جثمان بطل السباقات الدولي ومنظم فعاليات الأوتوكروس، هيثم سمير، اليوم الثلاثاء ، في مسجد أبوبكر الصديق بحي شيراتون في القاهرة، بحضور أسرته وأصدقائه وعدد من محبيه.



ولم يتوقع هيثم سمير بطل السباقات الدولي أن القدر سطر له هذه النهاية المأساوية، حيث لقى مصرعه إثر اصابته بطلق ناري.

من جانبها تحفظت الأجهزة الأمنية بالقليوبية على المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير، وذلك على خلفية نزاع بينهما لاختلافهما على قطعة أرض بقليوب.

تحريات الواقعة

وتبين من التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم بسبب الخلاف على حراسة قطعة أرض.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتاريخ 11/ الجارى من إحدى المستشفيات بوفاة مالك إحدى الشركات وصاحب أحد مراكز خدمات السيارات مقيم بالقاهرة، على إثر إصابته بعيار نارى .

ضبط المتهم

وبسؤال شريك المذكور أقر أنه حال توجههما لقطعة أرض ملك "المتوفى" كائنة بدائرة مركز شرطة قليوب ، حدثت مشادة كلامية بين "المجنى عليه" و"نجل الخفير الخصوصى لذات قطعة الأرض" بسبب رغبة المتوفى فى إنهاء عمل والده بالخفرة تطورت لمشاجرة أطلق خلالها نجل الخفير عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته مما أدى لوفاته.