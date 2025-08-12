شفاء الأورمان تدعم قدراتها العلاجية بجهاز غسيل كلوي متطور لعلاج الحالات الحرجة

عززت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر قدراتها العلاجية بإضافة جهاز الغسيل الكلوي المتطور Gambro Prismaflex، الذي يُعد من أحدث النظم العالمية في مجال علاج الفشل الكلوي الحاد وتبادل البلازما العلاجي.

ويتميز الجهاز بقدرته على محاكاة عمليات تصفية الكلى وإزالة السموم والسوائل الزائدة، وتنظيم توازن الأملاح والحمض والقاعدة، مما يسهم في إنقاذ حياة المرضى ذوي الحالات الحرجة. ويتيح النظام تخصيص العلاج لكل مريض وفق حالته الصحية، مع دعمه لمجموعة من التقنيات المتقدمة، تشمل:

العلاج بالاستبدال الكلوي المستمر (CRRT) لضبط السوائل والأيض لدى مرضى الفشل الكلوي الحاد.

تبادل البلازما العلاجي (TPE) لعلاج الاضطرابات المناعية والعصبية.

تنقية الدم لإزالة السموم أو الأدوية الضارة من مجرى الدم.

إزالة ثاني أكسيد الكربون خارج الجسم (ECCO₂R) لمرضى الفشل التنفسي.



ويضم الجهاز منظومة أمان عالية الدقة تشمل إنذارات فورية وأنظمة مراقبة متطورة للتنبيه عن أي مشكلة محتملة أثناء التشغيل، ما يضمن أعلى مستويات السلامة للمرضى.

وأكد الأستاذ محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن إدخال هذا الجهاز يأتي ضمن خطة المستشفى لتزويد أقسامها الطبية بأحدث الأجهزة العالمية، بما يضمن توفير رعاية متكاملة لمرضى الصعيد بالمجان، وفق أحدث المعايير الطبية الدولية.