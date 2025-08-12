3024 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأولى بالرعاية بقرى ومراكز الأقصر

تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، سلمت جمعية الأورمان 3024 مشروع تمكين اقتصادى متمثل فى محلات تجارية وورش نجارة او حياكة او حدادة بقرى ونجوع ومراكز المحافظة، حيث تم اختيار الحالات المستحقة من خلال ابحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن.

وأكدت مديرية التضامن الإجتماعى بالأقصر، أن العمل التنموي والاجتماعي، يشهد نهضة كبيرة، وتشبيك بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجاً

ووجهت بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن التوسع فى النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يأتى من خلال مساهمة الجمعية فى اقامة مشروعات تنموية تتناسب مع الأسر الأكثر احتياجًا ، ليدر دخلاً ثابتا لهذه الأسر مع الأخذ فى الإعتبار المناطق الأكثر احتياجًا التى تكون بؤرة اهتمام الجمعية.



وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الأقصر لتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانية لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

جدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة الأقصر تقوم بإعادة إعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للاطفال غير القادرين وتقديم الاطراف الصناعية وزواج اليتيمات.