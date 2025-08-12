سيد عبد الحفيظ: الشناوي قائد الأهلي ويجب إخباره قبل الجلوس احتياطيًا

تحدث سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة السابق بالنادي الأهلي، عن المنافسة بين الحارسين محمد الشناوي ومصطفى شوبير، مؤكدًا أن اختيار التشكيل الأساسي يعود بالكامل للجهاز الفني.

وأوضح عبدالحفيظ، في تصريحات عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن محمد الشناوي قائد الفريق ويجب التعامل معه باحترام، خاصة إذا كان سيجلس على مقاعد البدلاء، مشددًا على ضرورة إبلاغه بالأمر مسبقًا حفاظًا على مكانته ودوره في غرفة الملابس.

وأضاف أن هناك ملاحظة تتعلق بملف اللاعبين الأجانب، حيث يضم الفريق أربعة محترفين أجانب لكن يشارك منهم لاعب واحد فقط، ما يقلل من الاستفادة الفنية المتوقعة منهم.

وأشار عبدالحفيظ إلى أن الأهلي ما زال الفريق الأقوى، لكن هناك تراجعًا في بعض المراكز الدفاعية يستوجب إعادة التمركز الصحيح للاعبين، مؤكدًا أن الاعتماد على لاعب واحد كنجم للفريق ليس أمرًا صحيًا، مستشهدًا بأداء إمام عاشور الذي وصفه بالأفضل في الموسم الماضي.