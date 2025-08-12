عبدالغني يكشف كواليس مثيرة لرفض فيريرا تدريب الأهلي



كشف علاء عبدالغني، المدرب المساعد السابق في جهاز البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك الأسبق، عن كواليس مثيرة تتعلق برفض فيريرا تولي تدريب النادي الأهلي.



وقال عبدالغني، في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت إف إم»: "في فترة من الفترات، تواصل معي إعلامي معروف، وكان يعلم أنني قريب من فيريرا، وقال لي: أنت قريب من فيريرا، ما رأيك أن تتحدث معه بشأن تدريب الأهلي؟ وقتها كان الأهلي يمر بمرحلة صعبة".

وأضاف: "أخبرته أنني سأفعل ما يقوله، وبالفعل تحدثت مع فيريرا، لكن رد فعله كان عنيفًا؛ إذ رفض الأمر تمامًا، وقال لي: أنا أحب الزمالك جدًا ومرتبط بجماهيره، وعُمري ما أدرب أي نادٍ في مصر غير الزمالك".

وتابع: "بعد ذلك عاد فيريرا بالفعل لتدريب الزمالك، ونجح في حصد بطولة جديدة مع الفريق".