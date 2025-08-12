بعد المظاهرات ضد مصر| أحمد موسى للنظام السوري: حرروا بلدكم أولًا

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على النظام السوري بعد السماح للإخوان بالتظاهر ضد مصر أمام السفارة المصرية في سوريا.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن سمحوا لإسرائيل باحتلال 40 كيلومترًا من أراضيهم، بما في ذلك الجولان وجبل الشيخ والقنيطرة والسويداء، دون أن يخرج أحد للتظاهر ضد الاحتلال، بينما يتظاهرون الآن ضد مصر أمام السفارة المصرية في دمشق.

وتابع أحمد موسى، أن الإسرائيليين يتجولون وسط السوريين دون أي احتجاجات، والإرهاب يضرب بلدهم وسوريا محتلة من إسرائيل، مضيفًا: "ليس لديكم سيادة على بلدكم وجئتم لتتظاهروا ضد مصر".

وأضاف: "يجب أن تحرروا بلدكم أولًا قبل الحديث عن مصر، وتقول لي افتح معبر رفح!، ماذا أرسلت سوريا لغزة؟ وأي معبر تتحدثون عنه؟ ومن هذه اللجان؟ وأحمد الشرع ألم يجلس مع الإسرائيليين وهم يأخذون أرضكم؟ وكيف يسمح النظام السوري بمظاهرات أمام السفارة المصرية في دمشق؟".

وأوضح أن مصر احتضنت السوريين وتحملت الشعب السوري 14 عامًا على أرضها، مضيفًا: "نحن نضع كل سوري على رأسنا في مصر، والرئيس السيسي قال اليوم: نحن لا نقول لاجئين، بل ضيوف".

وأشار إلى أن التنظيم الإخواني الإرهابي المتآمر هو من ينظم هذه المظاهرات، مضيفًا: "كنت أتمنى أن تكون المظاهرة ضد إسرائيل، لا ضد بلدي، وأنت كنظام تركت الإخوان ينظمون المظاهرة عندك، ولديك إرهابيون في سوريا ولم تسلم أحدًا منهم".

وتابع: "كل يوم نكتشف أشياء تحدث، ما تفسيرها؟ وما المطلوب؟ هل تظنون أن هذه الأمور تخيف مصر؟ نحن دولة كبيرة جدًا ولا تهتز لنا شعرة، لكننا نُري العالم ما يفعله من نحتضنهم لدينا، أنتم المفترض أن تتظاهروا ضد إسرائيل لا ضد مصر".