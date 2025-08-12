رئيس الوطنية للانتخابات يعلن أسماء الفائزين بمقاعد الشيوخ في 4 محافظات

كشف المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، أسماء المرشحين الفائزين الذين حصلوا على نسبة 50% زائد واحد من إجمالي الأصوات الصحيحة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة الأقصر:



1- الضوي احمد الضوي عديسي



وتجري الإعادة بين كلا من:

محمد عبد العليم حسين محمد

محمد محمود ياسين أبو السعود

وتجري الإعادة بمحافظة الإسماعيلية بين كلا من:

مجدي سعد على زايد

محمد غناك احمد عمر

أسمار الفائزين بمحافظة بني سويف:

1- محمد علي عبد الفضيل قنديل

2- احمد محسن مبارك سليم

وتجري الإعادة بالوادي الجديد بين كلا من :

عبد الحكيم احمد جبالي عيسي

خيري محمد خضر علي

