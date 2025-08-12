رئيس الوطنية للانتخابات يعلن أسماء الفائزين بمقاعد الشيوخ في 4 محافظات

كشف المستشار حازم بدوي، رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات، أسماء المرشحين الفائزين الذين حصلوا على نسبة 50% زائد واحد من إجمالي الأصوات الصحيحة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 بمحافظة الأقصر:
1- الضوي احمد الضوي عديسي
وتجري الإعادة بين كلا من:
محمد عبد العليم حسين محمد
محمد محمود ياسين أبو السعود
وتجري الإعادة بمحافظة الإسماعيلية بين كلا من:
مجدي سعد على زايد
محمد غناك احمد عمر
أسمار الفائزين بمحافظة بني سويف:
1- محمد علي عبد الفضيل قنديل
2- احمد محسن مبارك سليم
وتجري الإعادة بالوادي الجديد بين كلا من :
عبد الحكيم احمد جبالي عيسي
خيري محمد خضر علي