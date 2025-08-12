أحمد موسى: الرئيس السيسي طمأن المصريين بشأن مياه النيل

قال الإعلامي أحمد موسى، إنه تم توقيع عدد من الاتفاقيات الاستراتيجية مع أوغندا، مشيرا إلى أن منتدى الأعمال المصري الأوغندي يهدف إلى زيادة التعاون مع الأشقاء الأفارقة.



وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن رئيس جمهورية أوغندا تحدث عن قوة العلاقة بين مصر وأوغندا، مضيفا: "الرئيس السيسي أكد أنه لن يسمح بالمساس بحقوق مصر من المياه".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس طمأن المواطنين وأكد على دعم التنمية الكاملة لكل الدول، ولكن ألا تؤثر التنمية على حجم أو حصة مصر من المياه.

وأردف: الرئيس السيسي كشف أن ملف المياه جزء من حملة الضغوطات على مصر لتحقيق أهداف أخرى، والرئيس أكد أنه يعي ذلك وأكد على اتخاذ كل الإجراءات وفقا للقانون الدولي للحفاظ على الأمن المائي.



