النائب محمود مرجان: ثقة أبناء الجيزة شرف ومسؤولية.. والصحة والتعليم في مقدمة أولوياتي

توجه النائب محمود مرجان، الفائز بالمقعد الفردي لمحافظة الجيزة بانتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن حزب الجبهة الوطنية، بخالص شكره وتقديره لأبناء المحافظة على ثقتهم الغالية التي منحوه إياها، مؤكدًا أن هذا الفوز يمثل تكليفًا ومسؤولية لخدمة الوطن والمواطنين.

وأكد "مرجان" أن المشاركة في الانتخابات كانت ترجمة حقيقية لوعي المواطن المصري وإرادته في دعم مسار الدولة وترسيخ دعائم الاستقرار، مثمنًا دور الهيئة الوطنية للانتخابات التي أدت عملها باحترافية لضمان سير العملية الانتخابية بانضباط وتنظيم.

وأضاف أن حزب الجبهة الوطنية نجح في أول اختبار انتخابي له، وحاز على ثقة الشارع بشخصيات مشهود لها بالكفاءة والخبرة، متعهدًا بأن يكون على قدر هذه الثقة، لافتا إلى أنه سيعمل داخل مجلس الشيوخ بكل جد وإخلاص لخدمة قضايا الوطن والمواطن، دعمًا لمسيرة الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن ملفات الصحة والتعليم تأتي على رأس أولوياته، لما لهما من تأثير مباشر على حياة المواطنين، مع العمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم وتمثيل صوتهم واحتياجاتهم داخل مجلس الشيوخ.