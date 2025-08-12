قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمان

عصام الرتمي: المواطن المحرك الأساسي لعملي تحت قبة الشيوخ

حسن رضوان

أعرب النائب عصام الرتمي، عضو مجلس الشيوخ 2025 عن حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الفيوم، عن خالص شكره وامتنانه لأهالي المحافظة على ثقتهم الغالية ودعمهم في الانتخابات، مؤكدًا أن هذه الثقة تمثل أمانة ومسؤولية كبيرة سيحرص على الوفاء بها، وأن المواطن سيظل المحرك الأساسي لكل جهوده وأعماله داخل المجلس، وفقًا لرؤية الحزب وفلسفته السياسية.

ووجّه الرتمي، الشكر لقيادات حزب الجبهة الوطنية على الثقة الكبيرة بترشيحه، مشيرًا إلى أن الحزب يضع مصلحة المواطن في قلب برامجه، ويعمل على تقديم حلول واقعية للمشكلات التي تواجه الشارع المصري، مع دعم مؤسسات الدولة في ظل التحديات المحلية والإقليمية.

وأوضح النائب، أن برنامجه الانتخابي يركز على ملفات تنموية وخدمية مهمة، من بينها تطوير الخدمات الصحية والتعليمية في الفيوم، وتحسين البنية التحتية بالمدن والقرى، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب، إضافة إلى دعم الزراعة والري ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للفلاحين، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي للمحافظة.

وأكد الرتمى، أن دور مجلس الشيوخ في الحياة النيابية لا يقتصر على التشريع، بل يمتد إلى تقديم الرأي والمشورة للسلطة التنفيذية بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على أنه سيعمل بكل جدية لضمان أن تكون مقترحات وتوصيات المجلس معبرة عن نبض الشارع المصري.

وأشار الرتمي، إلى أنه سيحرص على التواصل الدائم مع المواطنين، والاستماع لمشكلاتهم ومقترحاتهم، من خلال اللقاءات المباشرة وفتح قنوات للتواصل الإلكتروني، بما يعزز من فعالية العمل النيابي ويجعل المواطن شريكًا في صنع القرار، متعهدا بالعمل المخلص من أجل الفيوم وأبنائها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود للحفاظ على مكتسبات الدولة ودعم خطط التنمية.

يذكر أن عصام الرتمي كان مرشح حزب الجبهة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 عن محافظة الفيوم بالنظام الفردي.

مجلس الشيوخ 2025 النائب عصام الرتمي محافظة الفيوم حزب الجبهة الوطنية

رد فعل صادم من جينفر لوبيز مع صرصار خلال غنائها في حفلها الأخير
القوات المسلحة تنظم زيارة لشباب المصريين بالخارج وطلبة الجامعات لقيادتي القوات البحرية والصاعقة
فوائد تناول الفول السوداني للبشرة
خالد انور
المزيد

