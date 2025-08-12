النائبة داليا سعد: المرأة الإسماعلاوية على رأس أولوياتي ودعم تأهيل الشباب

أشادت النائبة داليا سعد يوسف، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الجبهة الوطنية، والفائزة على مقعد القائمة الوطنية من أجل مصر عن قطاع شرق الدلتا، بالمشاركة الشعبية الكبيرة التي سجلها أبناء محافظة الإسماعيلية خلال انتخابات الشيوخ مطلع أغسطس الجاري.

وقدمت النائبة رسالة شكر وامتنان لشعب الإسماعيلية على مشاركته الإيجابية في الانتخابات، مؤكدة أن ما لمسته خلال جولاتها على لجان الاقتراع بالمراكز والأحياء، برفقة قيادات الحزب بالمحافظة طوال ساعات التصويت، يعبر عن وعي كبير ومسؤولية وطنية في اختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وأعربت عن اعتزازها بالدعم الذي حظيت به من السيدات والفتيات والشباب والعائلات في كل أنحاء المحافظة، بما يعكس ثقة أبناء المدينة الباسلة في حزب الجبهة الوطنية، وخاصة في أول تجربة نيابية له، موجهة خالص الشكر والتقدير لقيادات حزب الجبهة الوطنية على ثقتهم في اختيارها لتمثيل أهالي محافظة الإسماعيلية تحت القبة والتعبير عن فكر ورؤى الحزب لصالح المواطن.



وأشارت إلى ملامح خطتها النيابية فور بدء أعمال المجلس، والتي تتمثل في تحديث السياسات العامة والمساهمة في مناقشة وتطوير السياسات الاقتصادية والاجتماعية، بجانب العمل على تطوير التأمين الصحي الشامل ومحاولة إعفاء غير القادرين من رسوم اشتراكه، والاهتمام باحتياجات المرأة المعيلة في القرى معدومة الخدمات وتوفير فرص عمل لهن، إضافة إلى كفالة الغارمات، والتوصية بإطلاق برامج محلية لتأهيل الشباب في مختلف المجالات، وخاصة السياسية.

وأكدت «سعد» حرصها على نقل هموم المواطنين ومطالبهم إلى طاولة النقاش البرلماني والعمل على بلورتها في شكل توصيات أو مقترحات عملية، مع فتح قنوات تواصل مباشرة مع المسؤولين المركزيين والمحليين لتسهيل عملية حل مشكلات المواطنين.

كما شددت على أنها ستعمل وفقًا لرؤية ومبادئ الحزب بأن تكون صوتًا للمواطنين لدى المسؤولين، لافتة إلى أن أمانة الحزب ستفتتح قريبًا مقرها المركزي بالمحافظة، بالإضافة إلى مقرات فرعية في مختلف المناطق للتواصل المباشر مع المواطنين، بجانب تشكيل مكتب متابعة في كل حي ومركز يضم فريق عمل مخصص للتواصل مع المواطنين واستقبال مشكلاتهم واقتراحاتهم.