مفتي الجمهورية لـ نظيره بالقدس: علاقة مصر وفلسطين يحكمها رحم العلم والجوار
رسالة عاجلة لـ الضرائب بشأن الإعفاء الكامل من الغرامات | تفاصيل
أمينة النقاش لـ صدى البلد : مناقشة وجود حلول عقلانية لقانون الإيجار القديم على أولوياتي
مباراة مجنونة.. منتخب الناشئين يتعادل مع الدنمارك ويتأهل لربع نهائي مونديال اليد
أحمد موسى: إسرائيل دمرت الجيش السوري.. والشرع لا يستطيع إنشاء قاعدة عسكرية واحدة
صرصار يقتحم حفل جنيفر لوبيز .. ورد فعلها يصدم الجمهور
زاهي حواس عن افتتاح المتحف المصري الكبير: هيبقى حفل أسطوري يستناه العالم
طرد نائبة من برلمان نيوزيلندا بسبب حديثها عن فلسطين.. ماذا قالت؟
تأهل مصر برفقة الدنمارك إلى ربع نهائي مونديال اليد
رئيس أوغندا: أشكر الرئيس السيسي على إمداد بلادي بالأمصال
وزير سابق: الإخوان يخدمون في الجيش والشرطة الإسرائيلية
الهلال الأحمر يكشف خطة مصر لاستكمال دعم الشعب الفلسطيني
برلمان

النائب جلال القادري: الجبهة الوطنية ولد كبيرا وبقاعدة شعبية واسعة

النائب جلال القادري
النائب جلال القادري
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

توجه النائب جلال القادري، الفائز بمقعد القائمة الوطنية عن حزب الجبهة الوطنية في انتخابات مجلس الشيوخ على قطاع شرق الدلتا، بالشكر إلى قيادات الحزب بالأمانة المركزية وأمانة محافظة الشرقية ومحافظات دمياط، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، شمال سيناء، وجنوب سيناء، على دعمهم أثناء العملية الانتخابية.


وأشار "القادري" إلى أن حزب الجبهة الوطنية أكد للجميع في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 أنه حزب وُلد كبيرًا، بوجود حقيقي على الأرض، خاصة وأنه سرعان ما كوّن قاعدة شعبية واسعة تثق فيه وتؤمن بأنه صوت المواطن الحقيقي، ويتمتع بتنظيم قوي وحضور لافت في كل المحافظات والمراكز والقرى.

.

وأضاف أن الجبهة لم تكن مجرد مشارك، بل كانت لاعبًا أساسيًا، نزلت بكل ثقة بجمهور داعم وبرامج نابعة من نبض الشارع المصري، مشددًا: "في انتخابات الشيوخ 2025 الجبهة قالت كلمتها: إحنا موجودين.. إحنا قدها، واؤكد أن أول الطريق قد بدأ، والقادم أفضل بإذن الله بكل قيادات الحزب الحكيمة".

كما وجه عضو مجلس الشيوخ، الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات، رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة على تيسير كل السبل للناخبين لإنجاح الماراثون الانتخابي، ولأهالي دائرته على مشاركتهم في الانتخابات، مؤكدًا أنهم سطروا ملحمة وطنية بكل حب.

وأكد "القادري" أنه مع بداية ممارسة دوره بالمجلس، سيعمل على تفعيل برنامج حزب "الجبهة الوطنية"، والعمل على دعم الدولة المصرية والمشاركة الجادة في دراسة القوانين التي تساعد على استقرار الوطن والمواطن وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تفعيل دور المرأة والشباب، مشيرا إلى أهمية العمل جميعًا من أجل مصر، ومساندة القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مواجهة التحديات المحيطة بالبلاد.

انتخابات مجلس الشيوخ 2025 مجلس الشيوخ النائب جلال القادري الجبهة الوطنية

